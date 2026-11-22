Hay políticos que llegan tarde a todos los charcos y otros que saben pisar los adecuados en el momento justo.

Isabel Díaz Ayuso pertenece, sin duda, al segundo grupo. Mientras media España calcula escaños, la presidenta de la Comunidad de Madrid se plantó en Ceuta, se reunió con su presidente, Juan Jesús Vivas, y volvió a colocar en el centro del debate nacional una crisis que desde Moncloa se prefiere ver de lejos.

La foto lo dice todo.

Ayuso ofreció a Vivas la experiencia acumulada por su Gobierno para ayudar a recuperar la normalidad, según la comunicación oficial de la Comunidad de Madrid.

Pero el gesto va mucho más allá del protocolo. Es solidaridad institucional, es mensaje electoral y es, sobre todo, una demostración del olfato político de una dirigente cuyo tirón hace tiempo que desborda los límites de la M-30 y de la propia comunidad.

👀 VISTO EN CEUTA. 👉🏻 Isabel Díaz Ayuso, en la fiesta de jubilación de un policía local de Ceuta. Esta maravillosa tierra está hecha para los valientes. Y Madrid, como región capital, tiene un compromiso con su buena gente. ¡Viva Ceuta y viva España! https://t.co/2A8MVNOt1l — Ayusers (@Ayusers_) November 20, 2026

113 días de presión

Ayuso trasladó a Vivas el respaldo de los madrileños a los más de 80.000 ceutíes. El encuentro se celebró en el Palacio de la Asamblea tras 113 días de deterioro en los servicios públicos, la seguridad y la convivencia, según el Ejecutivo madrileño.

El origen está en el 30 de julio, cuando miles de personas entraron en Ceuta desde Marruecos. La Comunidad de Madrid habla de una crisis migratoria sin precedentes, cuyas consecuencias se arrastran desde hace más de tres meses. El reto golpea varios frentes a la vez: la capacidad de acogida y atención social, la presión sobre colegios y centros de salud, el control de la frontera y la convivencia en una ciudad de geografía y población muy singulares.

Una ciudad sin margen

Ceuta no tiene el colchón territorial de las comunidades peninsulares. Todo ocurre en apenas 19 kilómetros cuadrados, entre el mar y la valla. Cada conflicto se nota de inmediato en las aulas, en las urgencias y en los barrios. La frontera convierte cualquier episodio migratorio en un asunto de política exterior.

Su condición de ciudad autónoma coloca, además, a sus instituciones en una posición peculiar. Tienen responsabilidades propias, pero dependen en gran medida de lo que se decida en Madrid, en el Madrid del Gobierno central, no en el de la Puerta del Sol.

La visita de Ayuso pone el foco precisamente ahí. No se trata de asumir competencias que no le corresponden, sino de poner a disposición de Vivas su saber hacer, sus ideas y su experiencia de gestión. El mensaje se entiende sin necesidad de subtítulos: cuando el Estado se atasca, hay administraciones dispuestas a arremangarse.

El olfato de Ayuso

Pocas figuras de la política española leen el momento como ella. Ayuso ha construido su perfil nacional sobre tres pilares: la defensa de unos servicios públicos que funcionen, la seguridad y una política migratoria más firme. Ceuta reúne en un solo lugar todo lo que la presidenta lleva años defendiendo: frontera, inmigración y soberanía.

Por eso su viaje no es una visita protocolaria más. Es una intervención calculada al milímetro, en el lugar y en el momento oportunos. A ocho días del 29-N, la presidenta madrileña ha conseguido que se hable de Ceuta en toda España, y que se hable en los términos que más convienen a su partido.

Su tirón tiene un aval que pocos pueden exhibir. En 2021 arrasó en Madrid, y en 2023 logró la mayoría absoluta, algo que parecía impensable en la fragmentada política española. Desde entonces es una de las dirigentes más populares del PP fuera de su comunidad, capaz de llenar plazas en Andalucía, Valencia o Castilla y León y de despertar entusiasmo entre votantes que nunca la votarán en una papeleta autonómica.

El mejor apoyo para Feijóo

En esta campaña, ese tirón tiene un destinatario claro: Alberto Núñez Feijóo. Ayuso se ha volcado con el candidato popular y aporta lo que a veces le falta al gallego: pegada, épica y una conexión directa con el votante más movilizado de la derecha.

Su presencia en Ceuta refuerza además uno de los mensajes centrales del PP en esta recta final: el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sola a una ciudad española en plena crisis migratoria. Lo que Feijóo dice en los mítines, Ayuso lo escenifica sobre el terreno. Entre los dos cubren todo el campo: uno ofrece la imagen de gestor sereno y la otra pone la contundencia.

Hubo un tiempo en que en Génova se hablaba de rivalidad entre ambos. Hoy, a ocho días de las urnas, lo que se ve es un reparto de papeles que suma votos.

El calendario, otro mensaje

La Comunidad de Madrid asegura que la ayuda a Ceuta se concretará en las próximas semanas y tras las elecciones generales. La referencia temporal no es casual. Ayuso evita presentarse como sustituta del Gobierno central, pero deja claro, sin decirlo, que la solución no puede esperar a que se apaguen los focos mediáticos.

La jugada puede tener tres efectos. Aumenta la presión sobre el Ejecutivo para que tome medidas reales. Refuerza a Vivas, que gobierna Ceuta desde 2001, como interlocutor en una crisis que le supera. Y consolida a Ayuso como una de las voces con más peso del PP en toda España.

De la foto a los hechos

Conviene no perder de vista las diferencias. Madrid y Ceuta viven realidades muy distintas, aunque compartan la preocupación por unos servicios públicos sometidos a situaciones excepcionales. La escala económica, demográfica y administrativa de Madrid no se puede trasladar sin más a una ciudad fronteriza.

La clave estará en qué significa exactamente «ofrecer experiencia y conocimiento». Si se queda en apoyo político, tendrá valor simbólico y poco más. Si incluye colaboración técnica, intercambio de protocolos y apoyo en áreas concretas, puede convertirse en una herramienta útil para la administración ceutí.

La respuesta, además, tendrá que distinguir entre lo urgente y lo importante. A corto plazo, Ceuta necesita recuperar su capacidad de atención a los ciudadanos. A medio plazo, necesita una estrategia estable que no dependa de improvisaciones cada vez que aprieta la presión migratoria. Para eso hará falta implicar al Gobierno central, a la ciudad autónoma, a las fuerzas de seguridad y a los servicios sociales. Madrid puede aportar modelos de gestión, pero la responsabilidad última sobre fronteras, inmigración y relaciones con Marruecos es del Estado.

La visita deja así una doble lectura: respaldo a Ceuta y advertencia a las instituciones nacionales. Y confirma algo que en el PP saben desde hace tiempo: cuando Ayuso aparece en un escenario, la campaña cambia de ritmo.