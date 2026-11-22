Guardias Civiles y Policías que nunca han dado un paso atrás, de dice: "Por sus hechos los conoceréis". Un lujo de ciudadanos que nunca se han rendido.

Conferencia en Espacio Ronda (Madrid) sobre la persecución de los guardias civiles democráticos.

El guardia civil democrático, que se define como el objetivo número 13 de la llamada «Operación Columna», repasó el 17 de noviembre en Madrid más de cuarenta años de persecución por defender los derechos asociativos del Cuerpo y reclamó memoria democrática, comisión de la verdad y reconocimiento oficial.

El pasado 17 de noviembre, Espacio Ronda, en Madrid, acogió la conferencia «Confrontando la Injusticia desde la Vivencia Interior: Mi experiencia en la Guardia Civil», a cargo de José Carlos Piñeiro González, miembro del colectivo democrático de la Guardia Civil, psicólogo forense y legal y articulista de «Tricornios en Democracia». Le acompañó José Antonio Teyssiere, también del colectivo democrático, que cerró el acto con su propio testimonio. La grabación, de una hora y media, se publicó el 21 de noviembre en el canal de YouTube de Espacio Ronda.

Piñeiro advirtió desde el principio de que no iba a contarlo todo, porque «explicar todo lo que he vivido es muy largo». Y fijó el tono: no se trata, dijo, de la historia de un agravio, sino de lo que ocurre por dentro cuando alguien decide no ser parte del paisaje. Guardias Civiles Democráticos en el foro Espacio Ronda

De la academia de Úbeda a la Ribera de Navarra.

Piñeiro pertenece a la promoción de 1980, la del golpe de Estado del 23 de febrero, que le sorprendió en la academia. Contó que, durante su formación, el comandante jefe le preguntó si era «un rojo» o de Comisiones Obreras, y que él respondió que en el Cuerpo debían tener cabida los de todos los colores. Desde la academia fue destinado a un pueblo de la Ribera de Navarra, donde estuvo casi ocho años, con periodos de desplazamiento al norte, en plena actividad de ETA: atentados, tiros casi a diario, falta de medios y, según relató, ni siquiera chalecos de protección. Al mismo tiempo estudiaba Derecho y trabajaba jornadas interminables.

De aquella etapa recordó también los abusos de una disciplina que entraba en la vida privada del guardia, hasta decirle cómo vestir o que no ayudase a su mujer con la compra, y un caso de violencia contra una mujer que, según explicó, él y sus compañeros llevaron a Televisión Española porque en el cuartel no se atendía su denuncia.

Asociacionismo, sentencias y detenciones.

El conferenciante situó el origen del movimiento asociativo en los años ochenta y recordó la figura del cabo Manuel Rosa y de la Unión Democrática de Guardias Civiles, una asociación profesional que, según dijo, no fue legalizada pese a que el Tribunal Constitucional les dio la razón. Citó también el caso de un compañero de Tui al que se detuvo por viajar a ver a su padre moribundo sin autorización, y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su relato, apreció una detención ilegal. A su juicio, esas resoluciones siguen sin ejecutarse más de cuarenta años después.

Relató además que fue sometido a pruebas psicológicas bajo amenaza de arresto o detención ilegal sentencia del TEDH, 69966/01, procesado en varias ocasiones y detenido en su casa de madrugada delante de su familia. Estuvo en una prisión militar, de la que salió al cabo de mes y medio. Aseguró que le ofrecieron pasar a la situación de inutilidad con pensión y que lo rechazó, y que pasó a la reserva sin dejar de trabajar por sus compañeros. Habló de miles de guardias civiles que, según él, fueron enviados a psiquiátricos por orden de los mandos, lo que denominó «el gulag de la Guardia Civil», y describió la Operación Columna como un conjunto de actuaciones dirigidas, desde la Dirección General y bajo el Ministerio del Interior, a neutralizar a quienes creían en el Estado social, democrático y de derecho.

Los nombres de quienes no tuvieron voz.

Una parte extensa de su intervención fue un homenaje nominal. Recordó a Florencio Garrido Vela, con quien formó, dijo, «un equipo de alta eficacia» de investigación; al sindicalista policial José Manuel Sánchez Fornet, ya fallecido; a los dirigentes del histórico SUGC, a la Asociación de Cónyuges de Guardias Civiles, que salió a la calle cuando los guardias no podían, y a los vecinos de Vigo que recaudaban dinero para los desplazamientos, como a Victor Quintas y a su esposa Milagros–DEP– que nos preparaba los bocadillos y la intendencia cuando salían de viaje. Mencionó asimismo a periodistas que fueron procesados por contar lo que ocurría, y reconoció que hubo gente buena dentro de los propios servicios de inteligencia.

También habló de su papel en la salida a la luz del caso Roldán, de quien dijo que le pidió perdón en sus encuentros y que merece «un poco de respeto», y sostuvo que la justicia «no quiso alcanzar a la cúpula, solo a un ladrón».

Una rehabilitación tardía.

Piñeiro subrayó que, tras casi treinta y tres años de expulsión, fue rehabilitado y sin embargo no cobró su pensión hasta el 1 de junio de 2025, aunque se había jubilado en 2022. Contó que el 23 de marzo de este año se reunió con el general David Blanes en la Dirección General y que en muchos puntos no obtuvo la razón. Insistió en que no hay rencor: «Yo no le quiero mal a la gente, quiero ayudarles», y en que la paz debe ser para todos. Quedan por rehabilitar a Manuel Linde y la pensión de viudedad que le correponde a su esposa, que al denegársela es una muestra más de la bajeza de los personajes que son responsables de esta indecencia sobrevenida. Estamos seguros que Manuel Linde y su familia, El compañero José Manuel Paez y Pedro Hervas no se quedarán fuera de la rehabilitación y recobraran su dignidad humana y profesional.

El testimonio de Teyssiere.

José Antonio Teyssiere, a quien se conoce como «el preso número nueve», avaló lo dicho: «Yo soy testigo de que todo lo que ha dicho es verdad. Cometió el error de leer la Constitución y creérsela». Relató su propia estancia en prisión militar, su convicción de que la Transición «no ha llegado hasta hace muy poquito y no completa» a la Guardia Civil y su preocupación por el presente: según afirmó, unos 7.000 guardias civiles están de baja de forma permanente, las separaciones y divorcios se disparan por la incompatibilidad de horarios y faltan medios como pistolas Taser o chalecos antibalas. «No me hagas leyes, dame medios», resumió.

Anunció además que el colectivo prepara para diciembre un acto por el 50 aniversario de la manifestación de 1976 y que ha pedido al ministro un reconocimiento público a policías y guardias civiles, petición que, según dijo, el ministro no negó.

Tres reivindicaciones

Al cerrar, Piñeiro resumió lo que reclama el colectivo en tres puntos:

1. Memoria democrática.

2. Comisión de la verdad.

3. Reconocimiento oficial y reparación completa a los guardias civiles democráticos.

«Hoy estoy aquí con la serenidad de quien no se traicionó para decirles que cada uno de nosotros, en su ámbito, tiene la oportunidad de decir NO al injusto», concluyó entre aplausos.