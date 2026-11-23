Canarias se prepara para el 29-N con un panorama electoral más fragmentado y competitivo del que podría inferirse a simple vista.

El sondeo de Ágora Integral publicado por Electográfica, ebtre otros, presenta un crecimiento combinado del Partido Popular y Vox que altera por completo el equilibrio político en el archipiélago dejando en un lugar secundario a los socialistas.

Este estudio, realizado entre el 16 y el 20 de noviembre a través de 1.616 entrevistas, otorga al PSOE un 32,8 % de los votos, lo que se traduce en una estimación de entre cinco y seis diputados. El PP se sitúa en un 27,1 %, moviéndose entre cuatro y cinco escaños. Por su lado, Vox alcanza el 19,4 %, lo que le permitiría contar con tres representantes, un notable aumento respecto al único que obtuvo en 2023.

Las conclusiones son evidentes: la derecha dividida pierde y deja al PSOE como ganador de la contienda. Si el Partido Popular alcanza su mejor escenario y Vox mantiene su trayectoria ascendente, ambas formaciones podrían sumar un total de ocho diputados, lo que representa más de la mitad de los quince que corresponden a Canarias en el Congreso. La aritmética política en las islas, como es habitual, se asemeja más a un sudoku que a un paseo marítimo.

Un PSOE incómodo

La ventaja de los sanchistas sobre el PP se ha reducido a 5,7 puntos, mientras Vox se establece como la tercera fuerza, con una distancia considerable respecto a las formaciones de izquierdas restantes.

El estudio sugiere también un cambio en la distribución territorial del voto. En Las Palmas, el PSOE mantendría una posición sólida, pero en Santa Cruz de Tenerife, la lucha por el último escaño podría decantarse por escasas miles de papeletas. En un sistema con circunscripciones provinciales y pocos escaños disponibles, un pequeño movimiento puede alterar por completo el escenario.

El cálculo del resultado se puede resumir de la siguiente manera:

Formación Estimación de voto Escaños previstos PSOE 32,8 % 5-6 PP 27,1 % 4-5 Vox 19,4 % 3 Unidad del Pueblo Canario 10,5 % 1 Coalición Canaria 9,3 % 0-1

Estos porcentajes provienen de la estimación de Ágora Integral, que establece un margen de error de 2,4 puntos. De ahí que la estimación para el PSOE y el PP no sea solo un detalle estadístico; refleja una competencia real en la que la asignación del último escaño puede variar significativamente.

Vox convierte la inmigración en protagonista de campaña

El ascenso de Vox se produce en un momento especialmente delicado para Canarias. Durante noviembre, más de 10.000 migrantes llegaron al archipiélago, según informaciones recientes, siendo El Hierro uno de los puntos que ha soportado un gran volumen de esas llegadas.

La isla, con una población algo superior a 12.000 habitantes, vio cómo cerca de 900 personas eran alojadas en instalaciones que enfrentan una fuerte presión.

La magnitud de esta situación ha tenido un impacto directo en el debate político local. El Gobierno central ha defendido su respuesta humanitaria y la coordinación institucional, mientras que el Ejecutivo autonómico pide más recursos, apoyo europeo y una gestión que no desplace el peso a las islas menos pobladas. Vox, en contraposición, presenta la crisis migratoria como un claro síntoma del fracaso de la política de fronteras y de la capacidad del Estado para controlar sus accesos.

En la misma El Hierro, la llegada de embarcaciones de migrantes dejó cifras extraordinarias. El 14 de noviembre atracaron 1.235 personas en doce embarcaciones, mientras todo Canarias contabilizó 1.488 llegadas en un solo día, uno de los máximos históricos en la ruta atlántica. La presión sobre los servicios públicos añade a la campaña una dimensión local que resulta difícil de ignorar.

No todos los votos de Vox provienen del mismo origen. Parte de ellos vienen de antiguos votantes del PP, mientras que otros corresponden a ciudadanos que anteriormente optaron por la abstención o por candidaturas locales. El partido busca convertir el descontento por la inmigración en un voto de identidad, seguridad y rechazo a las políticas de distribución procedentes de Madrid.

Coalición Canaria enfrenta su propio desafío

La gran incógnita en el ámbito regional es Coalición Canaria. El sondeo le otorga un 9,3 % de apoyo, dejando en el aire la posibilidad de obtener un escaño por Santa Cruz de Tenerife. En 2023 logró una posición más estable, pero ahora se enfrenta al empuje del PP, a la concentración del voto socialista y a la aparición de nuevas opciones autonómicas.

Un retroceso para los nacionalistas tendría repercusiones que trascienden la simple cifra de diputados. Coalición Canaria ha cimentado gran parte de su influencia en Madrid en la capacidad de inclinar votaciones y negociar inversiones, competencias y medidas específicas para las islas. Con una representación reducida, esa función se tornaría más complicada.

En la provincia de Las Palmas, Unidad del Pueblo Canario se posiciona con un 10,5 % y un escaño más afianzado. La diferencia entre ambas circunscripciones resalta que Canarias no vota como un bloque homogéneo. Temas como la inmigración, la vivienda, el turismo, el empleo y la relación con el Estado tienen un peso distinto en cada isla.

El 29-N además traerá consigo varios resultados curiosos. Primero: el PSOE puede ganar y, simultáneamente, perder protagonismo si la suma de PP y Vox supera la mayoría de la representación canaria. Segundo: el último diputado de Santa Cruz de Tenerife puede depender de una diferencia mínima. Y tercero: en un archipiélago donde la política suele dirigirse hacia el océano, esta vez todas las miradas están puestas en Madrid.