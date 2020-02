Turbulencias en Casa Real: al descubierto el gesto de Letizia que ‘pone en duda’ su matrimonio con el Rey

El jueves 6 de febrero de 2020 los Reyes visitaron el municipio sevillano de Écija con motivo de la entrega del premio ‘Escuela Emprendedora de la Fundación Princesa de Girona’ a las Escuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA).

Una semana después de aquel momento histórico (hacía más de cien años que no recibían una visita real en la localidad), la prensa rosa francesa ha deparado en una peculiaridad relativa a doña Letizia: la monarca consorte no lucía en el dedo anular su sortija de compromiso. Se trata de un detalle que, a primera vista, podría parecer sorprendente (de hecho, los medios galos han llegado a insinuar una posible crisis sentimental en la pareja), pero nada más lejos de la realidad; la revista Vanity Fair reveló, hace meses, que Letizia no exhibe su alianza desde el año 2011 (Paris-Match añade que «hace mucho tiempo que dejó de usarla») y la razón es tan simple como que le generaba molestias a raíz de los incesantes «apretones de manos» en las ceremonias. En la misma publicación añadieron que el anillo de compromiso tampoco lo utiliza desde 2012, al saberse que fue adquirido con la tarjeta de crédito de Nóos.

Pese a estos datos «lógicos» (y aunque algunos digitales se empecinen con aquello de que «es una excusa» y que «el mundo está en pánico” por una factible «fase de turbulencia real”), la revista Gala reitera que, entre nuestros Reyes, “las cosas siguen yendo bien” y los redactores de Journal de Femmesse aclaran que “no hay divorcio a la vista”.

Los Reyes renuevan las fotos oficiales

La Casa Real compartió el martes 11 de febrero de 2020 los diez primeros retratos oficiales de Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Se trata de las primeras fotografías que se toman como monarcas, puesto que las últimas que elaboró el fotógrafo Dany Virgili fueron captadas hace diez años, cuando Felipe VI y Letizia todavía eran Príncipes de Asturias.

Las nuevas instantáneas, que son obra de Estela de Castro, responden a tres modalidades muy diferentes entre sí. Por un lado, las que tienen como escenario el Palacio Real de Madrid; por otro, las protagonizadas por los Reyes vestidos de civil y, por último, las más novedosas: los posados de Leonor y Sofía (se trata de la primera vez que La Zarzuela pone a disposición pública una fotografía oficial de la Infanta Sofía).