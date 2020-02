Doña Letizia es la reina de las rebajas: sus 6 adquisiciones low cost

View this post on Instagram

News {12 December 2019 | Thursday} : Queen Letizia presided over the First Global Forum on the Socioeconomic Impact of Traffic Accidents with Child Victims organized by The London School of Economics and Political Science (LSE), in collaboration with the Abertis Foundation {Sede de Abertis | Madrid, Spain}. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨⭐️⭐️⭐️✨ Queen Letizia’s Outfit of the Day : 👗 : Top – Hugo Boss | Skirt – Zara 👠 : Steve Madden 💎 : Earrings – Gold & Roses | 💍 – Karen Hallam . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #QueenLetizia #ReinaLetizia #Letizia #LetiziaOrtiz #QueenOfSpain #ReinaDeEspaña #Queen #Royalty #Spain #España ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #OOTD #LOTD #Fashion #StyleOfTheDay #Style #Moda #FashionInspiration #Stylish #Zara #SteveMadden