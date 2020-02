¿Qué pasa con la Reina? Cisma en Casa Real por el ‘agrio menosprecio’ de Doña Letizia a un chaval

La Casa Real tiene un nuevo motivo de preocupación: La Reina impaciente, el libro publicado recientemente (tras años a la espera) de Leonardo Faccio, que en algunos de sus capítulos hace honor al título y cuenta el agrio (e impaciente) carácter de Doña Letizia, muchas veces mostrado en público y que ha puesto en apuros a la Corona.

Son anécdotas incómodas para La Zarzuela que ahora ven la luz gracias (o por culpa) de esta publicación y que relatan acontecimientos bastante desafortunados de la Reina de España provocados precisamente por su ‘legendario’ malhumor.

Cuenta Faccio que Doña Letizia perdía los nervios en público un día en el que los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, fueron al cine a ver la película infantil Las aventuras de Peabody y Sherman.

“Antes de comenzar la película un niño les pidió fotografiarse con ellos. ‘Ahora no podemos. No estamos trabajando’ le dijo Doña Letizia al niño. La reina reacciona con torpeza. Cree que no tiene el requisito de comportarse con entereza. Cuando no está en un acto oficial la reina espera que la gente actúe como si ella no estuviera allí. Sin pensar en la desilusión de un niño, que puede transformarse en desilusión masiva”.

Tal y como han confirmado a Periodista Digital fuentes próximas a La Zarzuela, “la anécdota se cuenta tal y como ocurrió” y fue de tal gravedad que el propio Rey Felipe tuvo que intervenir para arreglar el entuerto creado por su esposa y consolar al avergonzado niño que no entendía una contestación así de una Reina que admiraba.

El libro lo recoge de esta manera:

“Se disculpó. Le dijo que si se tomaban una foto con él los demás niños querrían una y aquel día estaban allí para ver la película. Excusó a su esposa”.

Y, al hilo de esto, las mismas fuentes han asegurado a Periodista Digital que este comportamiento en público de la Reina Letizia y la posterior rectificación de Don Felipe provocaron un nuevo enfrentamiento matrimonial entre los Reyes, una tensión conyugal que ha marcado gran parte del reinado de Felipe VI. Del mismo modo, tal y como indican a PD las mismas fuentes, la Reina fue corregida por la Casa del Rey.