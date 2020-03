El independentismo estalla contra Casa Real: Doña Letizia no consume y boicotea productos catalanes

Era lo que le faltaba al permanentemente victimista discurso de los independentistas catalanes para reforzar su idea contra la ‘malvada’ España y contra la Jefatura del Estado: resulta que el libro de Leonardo Faccio, la Reina impaciente, desvela también algunos capítulos del pasado en los que, supuestamente, Doña Letizia habría ofendido a los sentimientos y señas de identidad del ‘pueblo catalán’.

En su odio visceral por la Monarquía algunos medios, generosamente financiados por la Generalitat catalana, con radicales líneas editoriales independentistas están estos días que trinan contra Doña Letizia por un capítulo que narra la autobiografía no autorizada de Faccio.

Los hechos se remontan al año 2015 en pleno auge y comienzo de la agenda del procés catalán. Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, giraban visita a Cataluña para incrementar la presencia del Estado allí y elegían una de las empresas más emblemáticas y exportadoras del producto de origen catalán: las famosas bodegas de cava Freixenet en Sant Sadurní d’ Anoia.

Allí, la expedición Real visitaba las cavas y bodegas de la famosa marca y al finalizar el acto los propietarios de Freixenet ofrecieron un brindis a los reyes con uno de sus más selectos cavas. Sin embargo, Doña Letizia se negó a beber la copa que le ofrecían aunque sí, lógicamente, realizó el gesto del brindis.

Ello provocaba alguna polémica en su día y fuentes acreditadas de la Casa Real filtraban a algunos medios de comunicación que “la reina nunca bebe cuando la fotografían. No queda bien en las fotos y se arruina el maquillaje”.

Así se zanjaba una polémica que ahora se reabre con lo revelado en el libro: “El rey volvía con la reina a Cataluña cuando millones de catalanes pedían la independencia. El rey buscaba apoyo empresarial y publicitaba una bodega como muestra de agradecimiento. Un guía pidió a la reina que posara junto a unas botellas cubierta de polvo. La reina obedeció con su vestido rojo pero no bebió cava catalán. Podía ser un desaire o una opinión política”.

Y los medios golpistas catalanes hacen sangre de ello”: “El autor cuenta que Letizia hizo boicot al cava, por catalán”, dicen, para añadir No coló. Todas las reinas, presidentas y primeras damas hacen el gesto de cortesía con el anfitrión de dar un pequeño sorbo a la copa y Letizia es la rara abbis que se niega cuando está en el Penedès”.

Y con toda la rabia nada contenida rematan su bilis: “Una cosa es no beber en una cena y otra negarse a hacerlo en unas bodegas que viven de eso. Lo que no queda bien en las fotos no es beber cava catalán. Lo que queda fatal es la catalanofobia».