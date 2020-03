Una prudente Letizia sigue a rajatabla el protocolo del coronavirus hasta con los niños

El coronavirus está influyendo en casi todos los aspectos de la sociedad. La Reina Letizia ha demostrado que, además de prudente, sabe seguir a rajatabla el protocolo recomendado para evitar la propagación de la enfermedad proveniente de China. En su visita a un grupo de niños con enfermedades raras, la representante de la Casa Real no dio besos, pero sí demostró con todo su afecto porque es la presidenta de honor de la Federación Española de Enfermedades Raras.

Durante el acto, celebrado en la sede del BBVA en el madrileño barrio de Las Tablas, se cambiaron los besos por un saludo con la mano. Sin embargo, desde Casa Real tuvieron que reconocer que el cambio no fue agradable para la Monarca. «No te creas que a ella le ha gustado la idea. Le encanta este acto y estar con ellos«, indican fuentes de Casa Real a El Español.

El cambio en el protocolo, según explican, siquiera era para proteger a la Reina Letizia, sino a los jóvenes pacientes, quienes formar parte de la población de riesgo. «Pero no es porque le peguen a la reina el coronavirus. Es que imagínate que ella es la portadora y todavía no lo sabe y se lo pega a uno de críos. Todos ellos tienen algún tipo de dolencia: ese es un riesgo que no se puede correr». «Por lo demás el acto se ha celebrado con total normalidad», sentencian.

En la Casa Real se están implementando las mismas medidas de seguridad que en cualquier oficina de España. En las paredes están los carteles con las indicaciones de cómo actuar para evitar la propagación del coronavirus y con las recomendaciones básicas como lavarse las manos y si tienes algún síntoma quedarte en casa y comunicarlo.

Niños, las nuevas víctimas del Covid-19

El virus ha alcanzado también a los más pequeños y, según confirmó el Ministerio de Sanidad este jueves 5 de marzo, una menor de cuatro años en Madrid y otros dos niños en Castilla-La Mancha, han dado positivo.

Desde el gobierno del PSOE-Podemos indican que lo único que inquieta es su poder de contagio entre los más jóvenes, como en la gripe, donde son los grandes transmisores. Sanidad descarta, por el momento, cerrar colegios, como sí ha decidido hacer Italia. En este sentido, recuerdan que internacionalmente hay pocos casos de contagios entre niños y que, en aquellos registrados, suelen ser muy leves. Sin olvidar que, hasta la fecha, no se han notificado muertes de menores de nueve años.

Recomendaciones de la OMS

Ante la magnitud que está alcanzando el contagio del Covid-19, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han emitido una serie de pautas para protegerse del coronavirus.

Lavarse las manos frecuentemente. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en las manos.

Adoptar medidas de higiene respiratoria. Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus.

Mantener el distanciamiento social. Mantener al menos 1 metro (3 pies) de distancia con las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Cuando tiene el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus, por lo que si está demasiado cerca, se puede inhalar el virus.

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos infectadas, se transmite el virus de la superficie a uno mismo.

Solicitar atención médica a tiempo si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar. Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante buscar atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden tener diversas causas, y el 2019-nCoV podría ser una de ellas.