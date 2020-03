Doña Sofía se derrumba en público: drogas y muerte, la tragedia que ha ocultado Casa Real

La Reina emérita Sofía siempre ha sido un ejemplo de perfecto comportamiento en público: conocedora a la perfección de las normas y el protocolo, la esposa de Don Juan Carlos tiene una auténtica obsesión con cumplir las reglas y siempre, siempre, mantener la sonrisa en cada uno de los actos oficiales a los que asiste o preside.

Sin embargo, algo ha cambiado a peor en los últimos tiempos y eso es algo que ha generado cierta alarma en la Casa Real, tal y como apuntan a Periodista Digital fuentes próximas a Palacio. Doña Sofía ha perdido la sonrisa y, lo que parece peor, las ganas y su fuerza y vitalidad.

Un claro ejemplo de ello se producía el pasado 5 de marzo durante la 55 edición de la entrega del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura. Los allí presentes pudieron percatarse de que la Emérita presentaba mal aspecto y un rostro excesivamente cansado, algo que generó cierta preocupación entre los asistentes y que no escapó tampoco a parte de la prensa allí presente: “Dejaba ver ciertas señales de agotamiento”, titulaba una revista.

Fuentes próximas a La Zarzuela aseguran a PD que Doña Sofía está “en perfecto estado de salud” y achacan su malestar a las informaciones que están surgiendo estos días sobre las finanzas de Juan Carlos I y la denuncia que por amenazas quiere interponer Corinna contra el Rey emérito. Pero también cierta información que estos días circula sobre la propia Sofía y que ha cobrado actualidad gracias a que Telemadrid ha entrevistado a Jaime Peñafiel y él ha contado un ‘sucedido’ muy personal entre él y la Reina Sofía.

En el programa de la televisión autonómica madrileña, Buenos días, Madrid, el veterano cronista de las Casas Reales recordaba la pronta pérdida de su hija Isabel, que falleció a consecuencia de sus graves problemas con las drogas. Sobre las adicciones mortales de la que era su hija mayor, Peñafiel aseguraba que pidió ayuda a la Reina Sofía, pero, según su versión, la entonces Reina no estuvo a la altura de lo que él esperaba. “Se portó muy mal. Tan terrible, tan terrible. Mandé una carta pidiendo audiencia a la Reina Sofía, mi hija necesitaba una terapia y ella presidía una fundación contra droga…”.

El periodista cuenta, también en su libro Anécdotas de Oro, que pese a los esfuerzos familiares, ni él ni su esposa pudieron evitar que su hija Isabel muriese víctima de una sobredosis cuando tan solo contaba con 21 años de edad.

Y entonces en Palacio reaccionaron de esta manera: “El Rey Juan Carlos me llamó enseguida, la reina no. Tardó un mes en darme un pésame y lo hizo con una carta. Siempre ha sido muy digna, una gran sufridora, pero aquello me dolió mucho”.

Una anécdota que no ha sentado nada bien a Doña Sofía, muy afectada por lo que se dice estos días de ella ‘gracias’ a Telemadrid y a Peñafiel.