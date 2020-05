Casa Real esconde en la ‘caja fuerte’ una explosiva encuesta política encarga por el Rey Felipe

La llegada de Pablo Iglesias a la vicepresidencia del Gobierno de España -gracias a Pedro Sánchez– y la inclusión de dos ministros de Unidas Podemos (su pareja, Irene Montero y el líder de IU, Alberto Garzón) hacían saltar todas las alarmas en La Zarzuela.

Por primera vez en la historia de la ya dilatada democracia española en el Palacio de la Moncloa se sientan en el Consejo de Ministros reconocidos republicanos que en sus planes políticos más inmediatos está el acabar con la monarquía parlamentaria y proclamar una república en España.

La Corona española, ahora como principal protagonista y sufridor Felipe VI, coexiste y comparte actos institucionales con declarados enemigos que, además, controlan y manipulan gran parte de los medios de comunicación, empezando por el oficial; Televisión Española .

Tal y como aseguran a Periodista Digital fuentes próximas a Palacio, la composición del Gobierno de España “aterroriza” a la Casa Real desde antes de su formación. En Zarzuela confiaban en que no fructificasen las negociaciones entre PSOE y Podemos, sabedores de lo que se les venía, encima y la confirmación del acuerdo provocaba una rápida reacción en Palacio.

Se produjo, en diciembre de 2019, una cumbre en Zarzuela en la que participaron las altas esferas de la Casa del Rey para diseñar un ‘muro de contención’ contra la corriente republicana del nuevo Ejecutivo y minimizar en la medida de lo posible el impacto negativo para la Corona de los envites que ya reciben no desde partidos minoritarios sino desde el propio Gobierno de España.

Tal y como confirman a PD las mismas fuentes, el primero de los encargos de la Casa Real fue el de realizar una encuesta ‘secreta’ para conocer de primera mano el grado de aceptación del Rey Felipe entre los españoles. El estudio demoscópico se puso en marcha de inmediato y los resultados llegaron a la mesa del Rey a mediados de enero.

La alarma ha sonado en Casa Real: los resultados no son buenos y se han metido en un cajón para no hacerlos públicos, en Zarzuela manda la preocupación y trabajan en frenar la catástrofe.

Don Felipe se queda medio punto por debajo del aprobado. El resto de miembros de la Familia Real no queda tampoco bien parado. La mejor valorada, nuevamente, fue la Reina emérita Sofía, el resto suspende. Con todo, la sorpresa no fue que Felipe VI no llegara al aprobado. La bomba fue quién ocupa el último lugar en la valoración de los encuestados.

Por primera vez, Casa Real encarga un sondeo anual, no es la Reina Letizia, sino el Rey emérito Juan Carlos. Los presuntos escándalos del Emérito han pasado factura a su hijo en el peor momento de la monarquía cuando está a poco más de un mes de cumplir sus seis años de reinado.