Salta el rumor de que el ‘royal’ Froilán se ha liado con la ‘plebeya’ Miriam Saavedra

No es lo de ‘La Bell y la Bestía’, porque Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, ‘Froilán’ para los amigos es un tipo educado, fino, de muy buenas maneras y hasta tierno.

Tampoco el cuento del ‘príncipe y la plebeya’, pero algo hay de eso, porque al aristócrata nunca le han dolido prendas a la hora de relacionarse con el pueblo llano.

El ‘romance llega tres meses después de que Casa Real se enterase de la ruptura del hijo mayor de la infanta Elena con Mar Torres y todo indica que van a echar en falta a la antigua novia, a la vista del perfil de la nueva: Miriam Saavedra

LOS TELEBASURA

“¿Y de tus salidas y entradas con Froilán, qué pasa?”.

Esta ‘inocente’ pregunta, lanzada en plató de Telecinco, por Antonio David Flores por órdenes de producción, ponía la máquina de cotilleo en acción

Miriam Saavedra, que acudía a ‘Sálvame’ para contar cómo se encuentra y sacarle partido al fenecido amor con Carlos Lozano, y al escuchar lo que le preguntaba pegó un brinco.

Tan grande, que la peruana terminaba abandonando el plató muy y negando a voces cualquier relación con el sobrino del rey Felipe.

“Me dicen que tú y la novia de Froilán tuvisteis un altercado en un local”, hurgaba, también por encargo, Rafa Mora.

“Yo no conozco a la novia, no sé quién es, no sé de qué me hablas”, zanjaba la ex de Carlos Lozano.

No obstante, el colaborador de ‘Sálvame’ afirmaba que, durante la publicidad, Miriam sí había reconocido haber tenido algo con el hijo de la infanta Elena. ¿Será esto cierto? De momento, la implicada lo niega.

EL ROMANCE REPETIDO

Pero la crónica social parece no haberse apartado de él.

A finales del pasado mes de abril, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, se confirmó lo que todos sospechaban desde hacía algún tiempo: que Froilán de Marichalar y Mar Torres habían roto tras seis años de romance que dieron para muchísimas portadas.

La última, de la propia ex del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, para dar a conocer el cese definitivo de la convivencia.

Su ruptura con Mar Torres ha supuesto un antes y un después en la vida del mayor de los sobrinos de Felipe VI.

Froilán ha cumplido recientemente 22 años y parece disfrutar de su soltería, está muy pendiente de su abuelo materno, don Juan Carlos, y parece haberse apartado de la crónica social.