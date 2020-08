El mensaje del Rey Juan Carlos a Alfonso Ussía: «Esto es un paréntesis, no unas vacaciones»

Tiene ya 82 años el Rey Juan Carlos mucha amargura en el corazón, viendo como se portan muchos españoles, pero no se rinde.

El periodista Alfonso Ussía ha compartido a través que su cuenta de Twitter el mensaje que dice haber recibido del rey emérito Juan Carlos I, tras decidir marcharse de España.

«Envío un mensaje al Rey Don Juan Carlos. Me responde con esperanza. «Mil gracias. Esto es un paréntesis, no unas vacaciones. Abrazos a todos», dice Ussia en su mensaje.

El padre de Felipe VI se marchó el domingo después de enviarle a su hijo una carta con las razones de su partida. Los medios portugueses aseguraban a primera hora de este lunes que estaba en Estoril, en Cascais, donde pasó buena parte de su infancia.

Juan Carlos de Borbón se estaría planteando en estos momentos estar entre Portugal y República Dominicana.

¿De verdad hay tantos insensatos que no ven que si cae la monarquía caerá España? En este país ser monárquico es un ejercicio de defensa propia. En esta monarquía cabemos todos, en su república sólo ellos. Lo demostraron y siguen haciéndolo. España no es Suiza. No sean botarates.

