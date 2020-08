Pérez-Reverte, sobre la salida del rey Juan Carlos: «Me figuro que ahora iremos todos, con idéntico entusiasmo, a por Jordi Pujol»

El escritor Arturo Pérez-Reverte se ha mojado sobre la salida de España de Juan Carlos de Borbón.

«Es un triste final y también una oportuna decisión», comentaba el escritor en su Twitter.

«Se debe pagar por lo que se hace, sobre todo cuando dejas atrás vergüenza y decepción», decía, sobre la decisión del rey emérito, que ha decidido abandonar el país por la presión que está ejerciendo el presidente Pedro Sánchez y sus socios comunistas e independentistas tras las informaciones sobre sus negocios opacos.

Pero el autor de ‘Alatriste’ añadía a su tuit una última reflexión: «Me figuro que ahora iremos todos, con idéntico entusiasmo, a por Jordi Pujol», decía Reverte, con una mezcla de sorna y escepticismo sobre el expresidente catalán, un ladrón condenado, cosa que todavía no ha sucedido con don Juan Carlos.

¿De verdad hay tantos insensatos que no ven que si cae la monarquía caerá España? En este país ser monárquico es un ejercicio de defensa propia. En esta monarquía cabemos todos, en su república sólo ellos. Lo demostraron y siguen haciéndolo. España no es Suiza. No sean botarates.

