El zasca que se ‘traga’ Dina Bousselham por decir que hubo periodistas que recibieron regalos de Don Juan Carlos: «A ti te regalaron el periódico entero»

Desde que el rey Juan Carlos anunciase su intención de trasladarse fuera de España, los círculos políticos y mediáticos afines a Podemos y a la extrema-izquierda van vertiendo acusaciones infundadas sobre todo lo que representó su reinado en España.

Al abrigo de esa corriente, la siempre cuestionada Dina Bousselham, una entusiasta defensora de la monarquía en su país natal, quiso apuntarse un tanto ante su parroquia señalando a los periodistas que acompañaban al exjefe de Estado por sus viajes a Abu Dabi, en concreto.

Dina se sacaba de la manga la siguiente afirmación: «Periodistas que entre risas confirman hoy que habían recibido regalos del rey emérito en uno de sus viajes a Abu Dabi. Estamos hablando de joyas muy caras y otras prebendas. Lo grave es esa complicidad que durante años ha consistido en tapar su corrupción».

Es verdad que Dina la dejó botando y a huevo, pero el zasca que en ese momento le coloca el usuario Froilán I de España se escuchó hasta en Rabat. «A algunas que ni son periodistas les regalan directamente el periódico entero, Dina».

Lluvia de zascas

Y es que el golpe reseñado no era el único, ni mucho menos. No sabemos cómo no se le quitan las ganas a Bousselham de seguir tuiteando porque cada dos por tres la gente alude a que le regalaron un digital -un panfleto, mejor dicho- sin ser ni tan siquiera periodista gracias a su relación pasada con Pablo Iglesias, líder del Partido que sustenta este medio:

Otras reciben un periódico de su machote y ni siquiera tienen las agallas de confirmarlo entre risas. — Rimbaud⚖️🖤 (@rimbaudarth) August 4, 2020

😂😂😂pero vamos a ver Dina querida!! Te sigo porque me encanta tu integridad e independencia periodística??como le llamas a lo que te ha montado(😉) tu exmacho alfa?? — EJBOSS (@EJBOSS69) August 4, 2020