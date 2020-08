VOX advierte que otros caerán antes que Felipe VI: «¿Y si ilegalizamos partidos separatistas?»

VOX indicó que otros podrán caer antes que la Monarquía en España. Por ejemplo, los independentistas.

El partido de Santiago Abascal respondió con fuerza a los usuarios y políticos que solicitan la realización de un referéndum para abolir la Monarquía. Un mensaje que apoyan desde el Gobierno del PSOE-Podemos.

A través de su cuenta de Twitter, VOX dio la ‘vuelta a la tortilla’ para transformar la modificación de la Constitución en un terreno peligroso para la extrema izquierda. Por lo que plantea consultar a los españoles sobre cuestiones «que de verdad afectan a su vida, a sus libertades y a su economía».

En concreto, plantea la «ilegalización de partidos separatistas: sí o no».

Una propuesta que acompaña de otras como «Prisión permanente: sí o no. Acoger menas: sí o no. Okupas: sí o no».

El duro ‘tweet’ de VOX es una respuesta a otro que había publicado el ‘youtuber’ Jordi Wild, en el que pide un referéndum con el fin de proclamar una tercera república en España.

«Con todo el desastre que está pasando con el rey emérito, ¿no sería un puto buen momento para hacer un referéndum nacional sobre si queremos seguir teniendo una institución medieval pagada entre todos o no?», preguntó sin esperar poner en ‘jaque’ a los independentistas.

Si hablamos de referéndums que sean para preguntar a los españoles sobre la cosas que de verdad afectan a su vida, a sus libertades y a su economía.

❓ Ilegalización de partidos separatistas: sí o no.

❓ Prisión permanente: sí o no.

❓ Acoger menas: sí o no.

❓ Okupas: sí o no. https://t.co/Stjq6b7kly

