Letizia, la figura que emerge de la pandemia para salvar a la Corona en plena campaña contra ella

Felipe VI trata de hacerlo lo mejor posible para zafarse de una campaña de desprestigio con varios flancos afectados; el último de ellos, muy difícil de tapar, con su padre como protagonista.

Pero con lo que no contábamos ya en España era con el resurgir de la Reina como una figura totalmente diferente. Quizás siempre fue la misma, pero ahora de pronto resplandece con otra luz. Letizia ha cambiado con la pandemia sufrida por todos los españoles, y se muestra distinta, un auténtico aliento para la dañada Corona que da esperanzas a los monárquicos que creen en Felipe VI.

El análisis llega de la mano del periodista José Alejandro Vara, que arranca explicando lo mal que lo tuvo en los comienzos en Zarzuela la recién llegada Letizia:

A partir de ahí, detalla Vara la metamorfosis de la Reina:

Finalmente, remacha Vara con su idea de la metamorfosis de la Reina para bien de la Casa Real:

Ahora que la Corona peligra, que la continuidad dinástica se tambalea, que un Juan Carlos encorinado y burlón se mofa de todos desde su refugio árabe, que Sánchez quiere ocupar la plaza de jefe del Estado, que los radicales aúllan y la derecha no se entera, la gran noticia para para la Institución ha sido el espectacular renacimiento de doña Letizia, el inesperado hallazgo de una Reina distinta y luminosa. Siempre estuvo allí pero no siempre se supo. O no siempre lo hizo bien. O no siempre mostró tan intensa convicción. Es la imprescindible pieza que faltaba para componer un mosaico que tantos pretenden dinamitar.