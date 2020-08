Rosa María Calaf: «La Reina Letizia ha tirado la toalla»

Poco puede saber, pero a los periodistas les cuesta estarse callados.

Y Rosa María Mateo, en cuanto le preguntan, se pone a hablar por los codos sobre la Reina Letizia.

La que fuese su compañera en los servicios informativos de TVE ha opinado sobre la labor que desempeña la monarca en la actualidad en una entrevista concedida a El País:

«Ha hecho lo que ha podido y luego ha tirado la toalla, porque en la estructura actual, que es obsoleta, es difícil».

«Lo que me irrita más es que se ha desaprovechado un buen activo y la posibilidad de que se convirtiese en un referente, no solo de moda, sino como mujer. Al final es un personaje reducido a la esfera privada y al típico rol de los cuidados que se asigna a las mujeres».

En otro orden de asuntos y preguntada también sobre la cobertura que hacen los medios sobre las teorías conspiranoicas de ciertos personajes conocidos como Miguel Bosé, la comunicadora asegura que no está en contra de la censura: «Tampoco se puede decir que es un loco sin más: hay que argumentar con datos por qué lo que dice es mentira y darle un espacio proporcional. No puedes estar una semana abriendo informativos, y venga toda la tarde y venga directos…».

A su vez, sobre su figura, Calaf asegura que a Fernando Simón se le ha tenido que convertir en una celebridad porque si no «nadie le hubiese hecho caso»: «No promovemos una cultura de conocimiento, sino de la fama. Para creer a alguien necesitamos que sea famoso y los famosos se fabrican pero no por su talento, que él lo tiene, no estoy diciendo que no lo tenga, estoy hablando del fenómeno».