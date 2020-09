Una excompañera de la Reina Letizia revela sus pretensiones amorosas: «Ella quería un empresario o alguien muy conocido»

View this post on Instagram

Tomando 10 minutos de Sol…vitamina D! Hoy sigue el dolor de cabeza de hace 15 días…sueño…dolor de cuerpo…sin Olfato…Me siento mejor! 👏💪 … Juan ya tiene en su cara nuevamente el Barbijo “marcado” (foto2) Asi queda el Personal Médico lastimado (foto 3) Qué opinás? Te leo💪! … #graciaspersonalmedico #malditocoronavirus #coronavirus #quedatenecasa