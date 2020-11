Pablo Iglesias se inclina ante Felipe VI y ‘traiciona’ a Alberto Garzón con Ferreras de testigo

Pablo Iglesias agacha la cabeza, por segunda vez en una semana, ante el Rey Felipe VI.

El líder de Podemos rechazó, el pasado 24 de noviembre, formar parte del plan ‘oculto’ de Gabriel Rufián para bloquear el dinero a Casa Real y al Constitucional con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una semana después, el vicepresidente segundo se vuelve a ‘traicionar’ a uno de los suyos para hacer una ‘reverencia’ a la Monarquía.

Durante su entrevista en ‘Al rojo vivo’ de este 30 de noviembre, Iglesias rechazó la teoría de Alberto Garzón que apuntaba hacia una presunta conspiración de Casa Real para lograr desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos.

Ante la mirada incrédula de Antonio García-Ferreras, el líder de Podemos reconoció que dicho escenario denunciado por el ministro de Consumo nunca ocurrió: “Soy muy claro: no tiene espacio legal para no ser neutral”.

Incrédulo por el desmarque a favor de Casa Real, el presentador de laSexta insistió hasta tres veces más sobre la neutralidad política de la Monarquía.

″¿Usted cree que está siendo neutral?”, repitió Ferreras, lo que ha provocado una nueva respuesta del líder de Podemos: “No le queda más remedio. El jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad independientemente de cuál fuera su voluntad”.

“Por lo tanto usted no cree que haya dejado de ser neutral”, intentó una vez más Ferreras sacar al ‘Iglesias republicano’…. pero sin éxito.

“Me consta que hay muchos sectores que querrían que la jefatura no fuera neutral y que además creo que hacen mucho daño a la jefatura del Estado. Estoy pensando fundamental en la derecha. Pero es un tema que está fuera de discusión. El jefe del Estado en España no se puede permitir no ser neutral”, recalcó Iglesias, dejando sin validez las acusaciones de Garzón.