Podemos y ERC obligados a ‘postrarse’ ante Felipe VI y la CUP les ‘escupe’ a la cara su “republicanismo”

Unidas Podemos y ERC fueron obligados a ‘postrarse’ ante el Rey Felipe VI.

El partido de Pablo Iglesias apoyó, este 4 de diciembre, la partida destinada a Casa Real en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Mientras que Gabriel Rufián y su equipo retiraron las enmiendas que había presentado para tumbar esa partida y que pedía dejar sin dinero a la Monarquía.

Al ver a Unidas Podemos y a ERC ‘inclinarse’ ante el Rey, desde la CUP les ‘escupieron’ a la cara su “republicanismo”.

A pesar de los constantes ataques contra la Casa Real, la izquierda radical terminó dando su visto bueno a la partida que incluye la asignación constitucional al jefe del Estado.

En concreto, una partida de 8,43 millones de euros para la Casa del Rey para el año 2021, lo que supone un incremento de un 6,5% (544.000 euros más) respecto de las cuentas en vigor desde 2018, cuando se le asignaron 7,88 millones de euros.

Con un Pablo Iglesias que prefirió no dar la cara, las opiniones de Podemos recayeron en Sofía Castañón, portavoz adjunta en el Congreso.

En un intento de disimular el ‘tirón de orejas’ recibido por la Monarquía, Castañón afirmó que “se avanza hacia una república feminista”. No obstante, justificó el total apoyo a Casa Real por ser «consciente» del papel que juega como formación integrante del Gobierno.

Así ha justificado su cambio de posición respecto a años anteriores, cuando pedía dejar sin Presupuesto a la institución monárquica, en lo que coincidía con otras formaciones como los independentistas de ERC.

Sin embargo, Esquerra Republicana también cambió en su discurso y decidió retirar todas las enmiendas que había presentado para dejar sin presupuestos tanto a la Casa del Rey y como al Tribunal de Cuentas.

Con la Casa Real imponiéndose a las ideas radicales de Podemos y ERC, las burlas y los reproches le llegan desde sus propios ‘amigos’.

Mireia Vehí, portavoz de la CUP, se burló abiertamente de los socios de Pedro Sánchez por autorizar una partida que, según denuncia, permitirá que la Corona cobre «23.000 euros al día» cuando el salario mínimo «no llega a los mil euros al mes».

Además, puso sobre la mesa la contradicción que suponen para Unidas Podemos y ERC su cambio radical de discurso.

Justamente, algo que también ocurrió con Ciudadanos. A pesar de que el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, afirmó su “lealtad” a Felipe VI, fue uno de los partidos que votó en contra de la partida para la Monarquía.

Aunque para algunos fue un claro guiño para la extrema izquierda, Ciudadanos explicó que, al no haber una votación de conjunto de todo el proyecto, ésta es la manera que tienen los partidos de evidenciar su rechazo a las cuentas.

El líder de Podemos rechazó, el pasado 24 de noviembre, formar parte del plan ‘oculto’ de Gabriel Rufián para bloquear el dinero a Casa Real y al Constitucional con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una semana después, el vicepresidente segundo se vuelve a ‘traicionar’ a uno de los suyos para hacer una ‘reverencia’ a la Monarquía.

Durante su entrevista en ‘Al rojo vivo’ de este 30 de noviembre, Iglesias rechazó la teoría de Alberto Garzón que apuntaba hacia una presunta conspiración de Casa Real para lograr desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos.

Ante la mirada incrédula de Antonio García-Ferreras, el líder de Podemos reconoció que dicho escenario denunciado por el ministro de Consumo nunca ocurrió: “Soy muy claro: no tiene espacio legal para no ser neutral”.

Incrédulo por el desmarque a favor de Casa Real, el presentador de laSexta insistió hasta tres veces más sobre la neutralidad política de la Monarquía.

″¿Usted cree que está siendo neutral?”, repitió Ferreras, lo que ha provocado una nueva respuesta del líder de Podemos: “No le queda más remedio. El jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad independientemente de cuál fuera su voluntad”.

“Por lo tanto usted no cree que haya dejado de ser neutral”, intentó una vez más Ferreras sacar al ‘Iglesias republicano’…. pero sin éxito.

“Me consta que hay muchos sectores que querrían que la jefatura no fuera neutral y que además creo que hacen mucho daño a la jefatura del Estado. Estoy pensando fundamental en la derecha. Pero es un tema que está fuera de discusión. El jefe del Estado en España no se puede permitir no ser neutral”, recalcó Iglesias, dejando sin validez las acusaciones de Garzón.