El dislate de IU contra el Rey: una chapucera recolecta de firmas para quitar una medalla de honor a Felipe VI

Izquierda Unida organiza un chapucero boicot contra la Monarquía.

La Red de Activistas de IU de Sevilla está intentando quitar la medalla de honor que fue entregada por Andalucía al Rey Felipe VI.

Con una recolecta de poco más de 1.000 firmas (nada representativas de Sevilla y menos de la Comunidad Autónoma), desde IU están intentando presionar al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), rectifique la decisión de conceder la primera “medalla de honor” de Andalucía al monarca.

Manuel Lay, coordinador provincial de IU, afirmó que la decisión del Gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado por VOX, “suena a gesto antediluviano para homenajear a un rey que como institución no vive sus mejores momentos”.

A pesar de que desde el Gobierno PSOE-Unidas Podemos destacó la descoordinación y la falta de capacidad para dotar de material sanitario durante la pandemia del COVID-19, ahora IU muestra su gran preocupación por los sanitarios, a quienes piden que sea transmitida la medalla que se le busca quitar al Rey.

Irónicamente, no mostraron ese mismo apoyo a los profesionales sanitarios cuando vieron que tenían que improvisar material de protección con bolsas de basura u otros objetos.

Antonio Rodrigo Torrijos, responsable provincial de la Red de Activistas de IU tildó a la “medalla de honor” del Gobierno andaluz como una “chapuza administrativa”, justificando que no figura en el decreto andaluz que regula las medallas y distinciones de la Junta de Andalucía.

Un conjunto de críticas que se suman a las fallidos boicot de IU contra Casa Real.

Ataque a la Reina

El partido del ministro de Consumo, Alberto Garzón, intentó prohibir la visita de la Reina a la Comunidad Floral de Navarra el 14 de septiembre. Un ataque a la Monarquía que encontró aliados tanto en Podemos como en Bildu e I-E.

Izquierda-Ezkerra lideró el ataque contra la Reina Letizia, tras presentar una declaración institucional donde rechazaba la presencia de la representante de la Monarquía.

A pesar del respaldo de los partidos de extrema izquierda (Podemos, Bildu e I-E) la Junta de Portavoces del Parlamento navarro terminó rechazando el ataque con los votos en contra de Navarra Suma y PSN.

Sin embargo, Casa Real observa cómo los partidos socios del Gobierno de Pedro Sánchez conspiran para evitar la participación de la Reina Letizia en el acto de apertura del Curso Escolar 2020-21.

No obstante, la Monarquía mantuvo su decisión de no ceder ningún espacio a los partidos radicales y participó en el evento que ha tenido lugar en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Patrocinio de Milagro y en el Instituto de Educación Secundaria Ega de San Adrián.

La humillación a Garzón

Durante su entrevista en ‘Al rojo vivo’ del 30 de noviembre, Pablo Iglesias rechazó la teoría de Alberto Garzón que apuntaba hacia una presunta conspiración de Casa Real para lograr desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos.

Ante la mirada incrédula de Antonio García-Ferreras, el líder de Podemos reconoció que dicho escenario denunciado por el ministro de Consumo nunca ocurrió: “Soy muy claro: no tiene espacio legal para no ser neutral”.

Incrédulo por el desmarque a favor de Casa Real, el presentador de laSexta insistió hasta tres veces más sobre la neutralidad política de la Monarquía.

″¿Usted cree que está siendo neutral?”, repitió Ferreras, lo que ha provocado una nueva respuesta del líder de Podemos: “No le queda más remedio. El jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad independientemente de cuál fuera su voluntad”.

“Por lo tanto usted no cree que haya dejado de ser neutral”, intentó una vez más Ferreras sacar al ‘Iglesias republicano’…. pero sin éxito.

“Me consta que hay muchos sectores que querrían que la jefatura no fuera neutral y que además creo que hacen mucho daño a la jefatura del Estado. Estoy pensando fundamental en la derecha. Pero es un tema que está fuera de discusión. El jefe del Estado en España no se puede permitir no ser neutral”, recalcó Iglesias, dejando sin validez las acusaciones de Garzón.

Más aún cuando, a pesar de su escapada para verse con un ministro de Nicolás Maduro, el líder de Podemos afirmó que el viaje con el monarca a Bolivia fue cordial y que hay en «enorme respeto institucional».