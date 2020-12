Ayuso silencia a laSexta: «En la historia de España Juan Carlos I ha aportado más que Pablo Iglesias»

Isabel Díaz Ayuso ha silenciado al reportero enviado por Antonio García Ferreras que le asaltó en plena calle para entrar en directo para ‘Al rojo vivo’.

El objetivo del reportero de la Sexta era apretarle las tuercas por sus palabras sobre el rey emérito en la Asamblea:

Yo esta mañana lo que he dicho en la Asamblea es primero, el rey emérito se ha disculpado. También ha abdicado, y la ley es igual para todos. Pero también que no es un ciudadano cualquiera. Claro que no todos somos iguales, tampoco ante la historia de España.

Los hay que han dejado un impresionante legado, como es su caso, siendo parte fundamental del paso de una dictadura a una democracia de pleno derecho. Hay otras personas como las de Podemos que han llegado a las instituciones para romper la convivencia. En la historia de España Juan Carlos I ha aportado más que Pablo Iglesias