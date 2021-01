Monasterio silencia a la tertuliana de TVE obsesionada con la monarquía: «¿Cree que con esta crisis toca discutir eso?»

La consigna es sencilla: por muchas borrascas como Filomena que caigan y muchos estragos económicos y sanitarios provoque la Covid, los medios afines al Gobierno tienen que colocar el ‘problema’ de la Corona hasta en la sopa.

No importa la cantidad de emergencias sanitarias que haya que hacer frente. Siempre habrá algún tertuliano de TVE, laSexta o algún digital de izquierdas de los que luego no ofrecen ni un mísero microondas a sus trabajadores que de la turra con la jefatura de Estado.

Rocío Monasterio, entrevistada en ‘La hora de la 1’ este 15 de enero de 2021, pedía coherencia: «El español medio no está pensando en que hay que reformar la ley de la Corona. Por favor, medios de comunicación y políticos. Bajen ustedes a la realidad».

Nada. Daba igual. Algunas no se enteraban o no querían enterarse. Por tanto, la líder de VOX en Madrid tuvo que emplearse a fondo para explicárselo a la tertuliana que pretendía seguir incidiendo en el asunto.

Inma Carretero le planteaba esta cuestión: «¿VOX estará en esas negociaciones con el Gobierno para limitar la inviolabilidad del Jefe del Estado?».

Monasterio contestó que:

Mire, ¿usted cree que hoy con el panorama que tenemos en España de crisis sanitaria y social y de crisis por la borrasca, no solo en Madrid, estamos para discutir de la Corona? Yo creo que los españoles no consideran que la Casa Real sea un problema ahora. Ni la Ley de la Corona sea necesaria. Los medios de comunicación tienen que dejar de crear problemas ficticios. Los españoles lo que necesitan es volver a trabajar, los autónomos salir a buscar clientes, las PYMES abrir los negocios y los polígonos abrir los accesos a sus calles y no reformar la ley de la Corona. Los españoles necesitan que sus dirigentes estén en contacto con la realidad