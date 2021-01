Felipe VI no se ha vacunado: Casa Real ‘fulmina’ a los socios de Sánchez que buscan ensuciar la imagen del rey

Los socios de Pedro Sánchez volvieron a intentar ensuciar la imagen de Felipe VI.

Tras ver que representantes del PSOE se ‘colaron’ en el proceso de vacunación pese a no pertenecer a grupos de riesgo, ahora la extrema izquierda intenta acusar de lo mismo a la Familia Real.

Ante la falta de pruebas de que Casa Real se haya vacunado inapropiadamente, el senador de Compromís, Carles Mulet, presentó la siguiente pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno: «¿Qué miembros de la Casa Real, Familia Real y/o Familia del Rey, de familiares suyos o de personal a su servicio han sido vacunados contra la COVID-19?»

A pesar de que intentó disfrazar su ataque a Casa Real sumando a su petición una pregunta sobre el número de miembros del Gobierno ya vacunados (así como por el personal de la Administración General del Estado o las empresas públicas), sus intensiones quedan en manifiesto por su ‘modus operandi’.

Es importante recordar que el senador del partido nacionalista, Carles Mulet, fue quien preguntó en noviembre de 2020 al Gobierno PSOE-Podemos si tenía previsto revocar el título honorífico y vitalicio de rey emérito que tiene Juan Carlos I desde su abdicación como jefe del Estado.

Sin embargo, la extrema izquierda fracasó, una vez más, en su ataque a Casa Real.

Según ‘El Confidencial Digital’, Zarzuela confirma que Felipe VI no se ha vacunado ante el COVID-19.

Asimismo, precisan que tampoco han recibido la vacuna del coronavirus la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía.

Desde Casa Real hacen énfasis, según el citado medio, en que los reyes, sus hijas y la reina Sofía se vacunarán “cuando corresponda según los procedimientos establecidos por las autoridades sanitarias”.

El fallido ataque a Casa Real se suma a otras ‘pataletas republicanas’ que se están viendo en los últimos días tras el ‘jaque mate’ de la Monarquía a la extrema izquierda en el Congreso de los Diputados.

El ridículo histórico de ERC y CUP

ERC, CUP y Argentona en Comú lideraron un ridículo historico.

Los partidos presentaron este 19 de enero una moción en el pleno municipal de Argentona (Maresme) para declarar al jefe del Estado, Felipe VI, persona non grata.

Incluso, fueron un paso más allá y declararon el municipio catalán antimonárquico y en consecuencia “villa completamente democrática y republicana”.

La moción, que fue presentada por Unitat a propuesta del Consell Local per la República de Argentona, contó con los ocho votos favorables de la formación del gobierno, tres de Tots per Argentona y los dos de Junts per Catalunya.

Los dos concejales del PSC votaron en contra. Por su parte, el concejal del PP, Fran Fragoso, se ausentó del plenario en señal de protesta, entre otros motivos porqué la moción fue entrada de urgencia.

El texto aprobado argumenta que la institución de la monarquía es “heredera del régimen franquista” y hace referencia a hechos recientes, señalando que Felipe VI “abandonó la figura de árbitro que le confiere la Constitución” cuando avaló la actuación policial del 1 de Octubre en Cataluña.

La moción concluye que “la monarquía borbónica es corrupta y mantiene vínculos con regímenes autoritarios contrarios a los valores republicanos”.

Unas afirmaciones que podrán aumentar el número de políticos y organismos que vienen siendo denunciados por Concordia Real Española.