Casa Real y la Fiscalía desactivan la ‘operación progre’ de Alberto Garzón (IU) contra Juan Carlos I

La Fiscalía General del Estado y Casa Real desactivan la ‘operación progre’ que Alberto Garzón (IU) emprendió contra Juan Carlos I.

La institución liderada por la socialista Dolores Delgado insta al Tribunal Supremo a que inadmita la querella presentada contra el Rey Emérito por parte de Izquierda Unida junto al Partido Comunista de España (PCE), el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda.

Una nueva pataleta de la extrema izquierda para atacar a Casa Real tras la regularización fiscal que presentó en diciembre ante Hacienda Juan Carlos I.

No se trata de la primera vez que buscan arremeter contra la Monarquía por esta vía. Por el contrario, la nueva querella amplia una anterior contra el Rey Emérito tras conocerse los pagos realizados con tarjetas opacas con dinero supuestamente vinculado al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

La ‘operación progre’ que Alberto Garzón, lejos de aportar algo nuevo, presenta una querella que contiene argumentos que ya fueron rechazados anteriormente por la Sala y, respecto de los nuevos, no cabe admitirla porque ya están siendo investigados en las diligencias abiertas hace varios meses y que coordina el recién nombrado teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.

En este sentido, se prevé que sea un intento que se desvanecerá en los próximos días.

La Fiscalía recuerda que «la reapertura solo es posible en los supuestos en los que se hubiera acordado en un procedimiento penal ya iniciado el sobreseimiento provisional y hubieran aparecido nuevos elementos de prueba que no constaran en la causa previamente sobreseída».

Sin embargo, la querella inicialmente presentada fue inadmitida a trámite por el alto tribunal de 1 de abril de 2019 (y posterior Auto de 24 de julio de 2019 que resolvía el recurso de súplica contra aquel), por lo que no puede procederse «a la reapertura de un proceso que nunca se abrió».

Un despechado Alberto Garzón

El líder de Izquierda Unida ve fracasar, de nuevo, sus ataques a Casa Real en medio de sus tensiones con Podemos.

No solo porque ambos grupos rompieran su pacto en Galapagar, sí justamente donde está el costoso chalet de Pablo Iglesias, sino también por el abandono que ha sufrido Garzón en público durante su ‘lucha republicana’.

Es importante recordar que el líder de Podemos rechazó, el pasado 24 de noviembre, formar parte del plan ‘oculto’ de Gabriel Rufián para bloquear el dinero a Casa Real y al Constitucional con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una semana después, el vicepresidente segundo volvió a ‘traicionar’ a uno de los suyos para hacer una ‘reverencia’ a la Monarquía.

Durante su entrevista en ‘Al rojo vivo’ del 30 de noviembre, Iglesias rechazó la teoría de Alberto Garzón que apuntaba hacia una presunta conspiración de Casa Real para lograr desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos.

Ante la mirada incrédula de Antonio García-Ferreras, el líder de Podemos reconoció que dicho escenario denunciado por el ministro de Consumo nunca ocurrió: “Soy muy claro: no tiene espacio legal para no ser neutral”.

Incrédulo por el desmarque a favor de Casa Real, el presentador de laSexta insistió hasta tres veces más sobre la neutralidad política de la Monarquía.

″¿Usted cree que está siendo neutral?”, repitió Ferreras, lo que ha provocado una nueva respuesta del líder de Podemos: “No le queda más remedio. El jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad independientemente de cuál fuera su voluntad”.

“Por lo tanto usted no cree que haya dejado de ser neutral”, intentó una vez más Ferreras sacar al ‘Iglesias republicano’…. pero sin éxito.

“Me consta que hay muchos sectores que querrían que la jefatura no fuera neutral y que además creo que hacen mucho daño a la jefatura del Estado. Estoy pensando fundamental en la derecha. Pero es un tema que está fuera de discusión. El jefe del Estado en España no se puede permitir no ser neutral”, recalcó Iglesias, dejando sin validez las acusaciones de Garzón.