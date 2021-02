La formación británica de la princesa Leonor saca los trapos sucios de Adriana Lastra y Pilar Rahola

La princesa Leonor seguirá su formación académica en Reino Unido.

La noticia encendió la ira de la extrema izquierda, pero que terminó dando una ‘lección real’ a Irene Montero, Adriana Lastra y Pilar Rahola.

Antes las críticas a Casa Real por una formación que costará unos 76.500 euros, en redes sociales han recordado que el contribuyente español gasta mucho más en políticos que tienen una peor formación académica que la Princesa.

Por ejemplo, han criticado que exista tanto revuelo por la formación de la futura Jefa de Estado, mientras que se destinan 110.701,08 euros anuales para el sueldo de políticos como Adriana Lastra Fernández, que cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar la carrera porque se volcó de pleno en la política.

No se por qué tanto lío por los 76.500€ para la educación de Leonor,que hasta el momento es la futura Jefa del Estado,y todo el mundo tan tranquilo con los 110.701,08€ que nos cuesta Adriana Lastra que es una analfabeta y que a estas alturas Leonor ya la supera en conocimientos pic.twitter.com/GWf8BsJMV9 — Vicky 🇪🇸 (@VickyGMN) February 10, 2021

Los usuarios recuerdan que son varios los políticos del PSOE que apenas cuentan con una formación de bachillerato, justamente el nivel que cursará la princesa Leonor en Reino Unido.

Lo que le preocupa a la izquierda no es que la educación de la futura Jefa de Estado cueste 76.000 euros, no. Lo que les preocupa es que tenga mejor formación que Adriana Lastra o más preparación que Irene Montero. Cuestión que por otro lado no es nada complicado que ocurra. — Ismael López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) February 10, 2021

Una escasa formación académica que persigue como un fantasma a figuras como Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); el actual ministro Miquel Iceta (que abandonó la carrera de Ciencias Químicas); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.

La formación de la próxima Jefa de Estado también recordó que Pilar Rahola destinaba 130.000 euros anuales a la formación de su hija, una cifra muy superior a la que destinará Casa Real.

Es importante recordar que, en 2015, Informalia desveló que la hija menor de la polémica catalana y republicana se formaba en un prestigioso centro de los Alpes suizos, al que acudían alumnas como Marta Ortega, hija del dueño de Inditex, o la Princesa Tatiana de Grecia.

El coste por año para estudiar en el Aiglon College ascendía (en 2015) a 91.390 euros al año. Pero con los suplementos por las actividades extraescolares alcanza alrededor de los 130.000 euros, según confirman fuentes cercanas al colegio privado al citado medio.

Carísimo el colegio de la Infanta: pic.twitter.com/W3QmB9P65L — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) February 10, 2021

Podemos también salió escaldado por la formación de la Princesa.

A pesar que el partido de Pablo Iglesias utilizó la formación de Leonor para atacar a Casa Real, el ‘escándalo niñera’ terminó explotándoles en la cara.

Toni Cantó recordó en las redes sociales que: “La princesa Leonor estudiará el bachillerato en un colegio de Gales que costará casi 76.500 euros en dos años. La niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero, alto cargo de Igualdad que cobra más de 50.000 euros al año. La demagogia de Podemos es así”.