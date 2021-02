Ferreras esparce más confusión sobre la Corona a pesar de no haber noticia : «Hay revuelo en torno al rey emérito»

Fue Pilar Eyre, periodista ‘experta’ en Casa Real, quien dio la voz de alarma al respecto de que Juan Carlos, rey emérito, se encuentra mal de salud: «El rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. Sus hija, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se ha desplazado de momento a Abu Dabi».

Unas ‘informaciones’ que buscan dañar de nuevo a la Casa Real y que fueron difundidas por el separatismo y la extrema izquierda. No es algo nuevo. Hace unos meses, los medios independentistas catalanes también coquetearon con la idea de que don Juan Carlos estaba ingresado por coronavirus. Todo falso y desmentido rápidamente por Zarzuela, que no por Newtral ni Ana Pastor.

La de esta vez era en un primer momento desmentida por Carlos Herrera en la COPE, asegurando que el exjefe de Estado se encontraba «como un oso» y luego por OKDiario, el digital de Eduardo Inda, que publicaba unas palabras del aludido: «Hago dos horas de gimnasia diarias».

Ferreras, aún sabiendo lo que hay, esparce confusión: «Hay revuelo»

Antonio García Ferreras no estaba dispuesto a que el globo lanzado por Eyre se explotara tan pronto y exigía más ‘salseo’.

En el mediodía de este 15 de febrero de 2021, durante la emisión de ‘Al rojo vivo’, y ya conocedor de que esos rumores se evaporaban, se iba a publicidad prometiendo seguir un poco más con el tema: «Hay revuelo en torno al estado de salud del emérito«, aseguraba en laSexta.

Carlos Herrera desmiente que el Rey Juan Carlos esté enfermo: «Hemos hablado esta mañana y está como un oso»

Por «revuelo» entiende García Ferreras lo siguiente.

Como el periodista de COPE tiene estrecha relación con el emérito, este acudió a desmentir esas ‘informaciones’ desde su programa en la mañana radiofónica:

Estoy viendo informaciones en las que se afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, que la Casa Real valora su traslado a España… ¡Pues será otro rey! Porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él si estaba enfermo, y ha dicho que está como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo…

COPE ha publicado una foto, en la que aparece el Emérito, con muy buena presencia física, reunido con dos jeques en Abu Dabi.

El Rey Juan Carlos da un golpe en la mesa, rompe su silencio en Abu Dabi y manda malas noticias a Podemos

El emérito se ha cansado de estos rumores, que él cree malintencionados, y responde a quienes le desean todo lo malo, esto es los republicanos de Podemos o quienes aprovechan cualquier oportunidad para arremeter contra la Monarquía y Familia y Casa Real.

Don Juan Carlos ha hablado con Okdiario después de que numerosos rumores apuntaran a que su estado de salud era «muy grave». «Estoy bien, hago dos horas de gimnasia todos los días», ha asegurado el Rey emérito a este periódico para desmentir las informaciones que apuntaban a un deterioro preocupante de su salud.

Es la primera vez que se escucha la voz del ex monarca después de que abandonara España y estableciera su residencia en Emiratos Árabes Unidos.«¿Qué tal, cómo se encuentra?», le preguntan. «Bien, haciendo dos horas de gimnasia diarias», responde. El Rey no quiere entrevistas presenciales porque «yo no puedo cambiar las normas del país. Hay cuarentena. Para mí es muy difícil romper las reglas», responde con amabilidad.