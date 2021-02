El Supremo tumba la mediocre querella contra el Rey Emérito de IU y Echenique pierde los papeles

Estrepitoso fracaso de la extrema izquierda en sus ataques a la Monarquía.

El Tribunal Supremo archiva la querella contra Juan Carlos I presentada por Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y Òmnium Cultural.

A pesar de que la izquierda radical buscaba que se investigue al Rey Emérito por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda, el Supremo terminó dándole un varapalo a IU y sus ‘camaradas’ por la mediocre querella presentada.

El Tribunal considera que la querella se sustenta tan solo «relato periodístico» y recuerda a los querellantes que para abrir una causa penal «se necesita algo más».

En un tirón de orejas por el afán de saturar el sistema de justicia para buscar cualquier opción de atacar a la Monarquía, el Supremo precisa que “no se ofrece en esta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos».

En este sentido, precisa que se trata «de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia».

El nuevo fracaso del ataque de la extrema izquierda a Casa Real fue recibido con las ya conocidas pataletas en las redes sociales, donde se intenta poner en tela de juicio todas las sentencias que se consideran contrarias a los intereses de Unidas Podemos, el PCE, los independentistas o los proetarras.

Una larga pataleta

Lejos de entender las razones presentadas por el Tribunal, Òmnium Cultural anunció que seguirá en su afán de atacar a la Monarquía y recurrirá la decisión del Supremo.

Òmnium, que tachó los hechos de «una nueva maniobra de los poderes del Estado para blindar la impunidad de la monarquía» y afirmó que son insuficientes los argumentos del Supremo.

La misma línea que utilizó en las redes sociales el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien incluso avanzó sus propias teorías de la conspiración: “A ver si lo de los rumores sobre la salud de Juan Carlos I y la fotito tomando el sol con dictadores no ha sido un truco para tapar esto en los telediarios. Que nos vamos conociendo y no somos idiotas”.

A ver si lo de los rumores sobre la salud de Juan Carlos I y la fotito tomando el sol con dictadores no ha sido un truco para tapar esto en los telediarios. Que nos vamos conociendo y no somos idiotas. https://t.co/gaj8DJ2aqr — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 15, 2021

Un despechado Alberto Garzón

El líder de Izquierda Unida ve fracasar, de nuevo, sus ataques a Casa Real en medio de sus tensiones con Podemos.

No solo porque ambos grupos rompieran su pacto en Galapagar, sí justamente donde está el costoso chalet de Pablo Iglesias, sino también por el abandono que ha sufrido Garzón en público durante su ‘lucha republicana’.

Es importante recordar que el líder de Podemos rechazó, el pasado 24 de noviembre, formar parte del plan ‘oculto’ de Gabriel Rufián para bloquear el dinero a Casa Real y al Constitucional con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una semana después, el vicepresidente segundo volvió a ‘traicionar’ a uno de los suyos para hacer una ‘reverencia’ a la Monarquía.

Durante su entrevista en ‘Al rojo vivo’ del 30 de noviembre, Iglesias rechazó la teoría de Alberto Garzón que apuntaba hacia una presunta conspiración de Casa Real para lograr desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos.

Ante la mirada incrédula de Antonio García-Ferreras, el líder de Podemos reconoció que dicho escenario denunciado por el ministro de Consumo nunca ocurrió: “Soy muy claro: no tiene espacio legal para no ser neutral”.

Incrédulo por el desmarque a favor de Casa Real, el presentador de laSexta insistió hasta tres veces más sobre la neutralidad política de la Monarquía.

″¿Usted cree que está siendo neutral?”, repitió Ferreras, lo que ha provocado una nueva respuesta del líder de Podemos: “No le queda más remedio. El jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad independientemente de cuál fuera su voluntad”.

“Por lo tanto usted no cree que haya dejado de ser neutral”, intentó una vez más Ferreras sacar al ‘Iglesias republicano’…. pero sin éxito.

“Me consta que hay muchos sectores que querrían que la jefatura no fuera neutral y que además creo que hacen mucho daño a la jefatura del Estado. Estoy pensando fundamental en la derecha. Pero es un tema que está fuera de discusión. El jefe del Estado en España no se puede permitir no ser neutral”, recalcó Iglesias, dejando sin validez las acusaciones de Garzón.