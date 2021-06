Felipe VI arropa a las víctimas de ETA y abofetea a Bildu: «Es esencial evitar la justificación del terrorismo»

Felipe VI abofeteó a la extrema izquierda y pro etarras desde País Vasco.

El Rey lideró la inauguración del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, donde se arropa a las víctimas de ETA al ser un espacio para la memoria de los damnificados por la actividad terrorista. En particular, de la vasca.

El monarca aprovechó el acto para lanzar un ‘recadito’ a los socios pro etarras de Pedro Sánchez. “El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo es un elemento esencial para evitar cualquier legitimación o justificación del terrorismo y para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado a las víctimas».

El varapalo para Bildu fue aún más doloroso ya que se realizó desde Vitoria-Gasteiz, con la presencia de doña Letizia, Pedro Sánchez y del lehendakari Iñigo Urkullu, así como de los representantes institucionales y de asociaciones de víctimas.

Es importante recordar que la Fundación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, presidida por el propio monarca, está constituida por mandato de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, en la que se recoge la creación de un Centro Nacional para la Memoria con sede en el País Vasco.

Arropar a las víctimas

Felipe VI también puso énfasis en que la memoria de las víctimas del terrorismo «es consustancial a nuestros valores constitucionales».

En este sentido, ha recordado que las Cortes Generales aprobaron en 2011 por unanimidad la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que subraya «el valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista».

Felipe VI ha destacado, asimismo, que el preámbulo de esa ley destaca que «el Estado salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente».

En la misma línea, ha añadido que la ley subraya que «la significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo».

Según ha explicado, también el Parlamento vasco ha situado la memoria «en el centro mismo del reconocimiento social de las víctimas», dado que la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo señala que «si verdad es conocimiento de los hechos, memoria es reconocimiento social de los mismos».

Tensión en Moncloa

Las palabras de Felipe VI llegan justamente cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el gran aliado de las peticiones de Bildu, logrando un acercamiento masivo de presos etarras al País Vasco. Incluso de aquellos con delitos de sangre, que había sido uno de los principales impedimentos para su recolocación penitenciaria.

Además, el pensamiento ideológico de Otegui no ha cambiado con el paso de los años. Así quedó demostrado el pasado 8 de febrero de 2021.

Javier Negre se encontró a Arnaldo Otegi en el hall de un hotel de Barcelona, por lo que aprovechó para preguntarle al aliado de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias si finalmente condena el terrorismo de ETA.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver cómo el periodista de ‘Estado de Alarma’ se acerca realizándole una pregunta directa: “… Sí condena el terrorismo de ETA”.

Al no tener respuesta, insiste: “es solo esa pregunta… Arnaldo, una pregunta… si condenas el terrorismo de ETA”. Al no poder entrar en el ascensor, Otegi se voltea y sin dudarlo le responde un rotundo: “¡No!”.

“¿Seguro?”, le da la oportunidad de rectificar Negre, pero el líder de EH Bildu ya había mostrado su conocido posicionamiento a favor de ETA, ese que desde el Gobierno PSOE-Podemos han venido intentando blanquear.

Es importante recordar que, en diciembre de 2020, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reiteró la necesidad de la «normalización democrática» de Bildu pese a la reapertura de la causa contra Otegi por pertenencia a organización terrorista.

Incluso, el Ministro de Fomento se limitó a calificar de “acciones personales” el apoyo de Otegi a la banda terrorista, en un fallido intento de separar su polémica figura del pacto socialista con EH Bildu.

La gran mentira de Sánchez

Pedro Sánchez dejó claro que está dispuesto, a lo que sea, para permanecer en Moncloa.

Traicionar sus principios no supone un problema. Así lo demostró formando un Gobierno con quienes “no le dejarían dormir tranquilo” y después con sus negociaciones con Euskal Herria Bildu para garantizar seguir disfrutando de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma.

Desde el Partido Popular realizaron en mayo de 2020 un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Una gran mentira que ahora queda en manifiesto con un socio que públicamente admite que no condena la violencia, secuestros y asesinatos de la banda terrorista ETA.