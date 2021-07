La abuela de la reina Letizia: «Le pregunté a Felipe que por qué recibió al gilipollas del ‘Coletas’ en mangas de camisa»

Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Letizia recientemente fallecida, concedió una entrevista a OKDiario en el año 2017 a condición de que solo viera la luz cuando ella ya no estuviera: «Publicadla cuando yo muera y tratadla con cariño».

Esa entrevista ha visto la luz este 29 de julio de 2021 y es una bomba. Álvarez del Valle demuestra con sus manifestaciones la poca simpatía que profesaba a Pablo Iglesias y hace una defensa a ultranza de su nieta en su papel como reina, reivindicando su figura.

En la videoentrevista, la abuela de Letizia comenta algunas de sus conversaciones con el rey Felipe VI. En uno de esos encuentros, Menchu le preguntó al jefe del Estado que por qué recibió a Pablo Iglesias, líder en aquel momento de Unidas Podemos, en mangas de camisa. Fue durante una ronda con los candidatos electorales en el año 2016.

«Yo misma me pregunto cómo le dejaron pasar», añadía.

La madre del padre de Letizia Ortiz también comentó el casoplón que se compraron Irene Montero y Pablo Iglesias en Galapagar:

«La casa donde viven los Reyes -en referencia al Palacio de La Zarzuela- es menos preciosa y maravillosa que la del Coletas».

Sin pelos en la lengua, la abuela de Letizia también arremete contra quienes solo destacan los modelos y la vestimenta de su nieta en los actos en los que participa sin prestar atención a sus palabras: «Van a por ellos, ¿dónde están las feministas cuando atacan a mi nieta por cómo va vestida?»

Es una cosa que me indigna, va a una charla y no se habla de la charla ni del contenido, es algo que me pone enferma, aparte del vestido y de que iba muy guapa, ¿qué dijo? Ella habla idiomas. No para de estudiar ni de aprender.