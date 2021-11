Victoria Federica, la Wonder Woman de la Familia Real que mira por encima del hombro a la prensa

Victoria Federica renueva su imagen, desde hace unas semanas decide hacer publicas sus redes sociales y comienza una «carrera» de influencer, conocida como la «It girl» de la Familia Real

Dejando a un lado su habitual discreción, la hija de la Infanta Elena se convertía en una de las grandes protagonistas de los Premios Elle Style Awards celebrados en Sevilla con un espectacular diseño azul de terciopelo de Lorenzo Caprile con el que conseguía eclipsar a la mismísima Sharon Stone o a algunas de las celebrities mejor vestidas de nuestro país, como Sara Carbonero, Eva González o Naty Abascal.

Victoria nos dejaba completamente impactados con su espectacular disfraz de Wonder Woman en una fiesta organizada en la capital por una de las agencias de representación de influencers más importantes, confirmando que ya nada queda de aquella niña tímida que se escondía detrás de su hermano Froilán en cada una de sus apariciones públicas con el resto de la Familia Real.

Dejando claro que no hay dos sin tres, la hija de la Infanta Elena ha conseguido eclipsar incluso a su abuela, la Reina Sofía, en la entrega de la 36º edición de los Premios BMW de Pintura celebrados en el Teatro Real. Con más confianza en sí misma que nunca, el pelo recogido en una sencilla coleta y unos pendientes largos, una guapísima Victoria posaba en solitario en el photocall con un elegantísimo mono de terciopelo cruzado en color burdeos, stilettos negros con detalle joya en el empeine y un microbolso de Louis Vuitton.

Un acto en el que la vimos especialmente cariñosa con su abuela y en el que se codeó con celebrities de la talla de Marta Sánchez, Andrés Velencoso, Álex González o Alejandra Rubio y del que la vimos salir sin Doña Sofía pero sí con uno de sus mejores amigos, el influencer Tomás Páramo, que sin duda le está dando buenos consejos sobre esta nueva y sorpendente faceta de ‘instagrammer’.

Algo que no cambia, es su actitud con la prensa, ya que a pesar de tomar la decisión de darse a conocer para el gran público, prefiere seguir sin dar declaraciones sobre sí misma o sobre su familia. Completamente muda y visiblemente incómoda, Victoria ha evitado contar cómo se siente en esta nueva etapa de su vida ni cómo le han sentado los piropos de los últimos días por su disfraz de Wonder Woman. Y no ha querido hablar de su faceta de influencer, menos todavía del posible regreso a España de su abuelo, el Rey Juan Carlos, o de la reconciliación de Froilán con Mar Torres.