Juan Carlos I quiere volver en su cumpleaños y Zarzuela le busca palacete al lado de España

Informaciones parecidas aunque en algunos puntos contradictorias, aparecen en torno a don Juan Carlos este 16 de diciembre de 2021, a escasos días de la Navidad y con el fantasma de su regreso siempre sobrevolando.

El archivo de la causa en Suiza -los posibles delitos de blanqueo y corrupción en los 65 millones que transfirió a Corinna Larsen en 2012- ha supuesto un espaldarazo, sin duda, a la decisión firme de Juan Carlos de regresar más pronto que tarde a su país.

Carlos Segovia en El Mundo cuenta que el emérito está como loco por volver para su cumpleaños, el día 5 de enero, ya pasado el discurso de Nochebuena del Rey, y poder celebrar ese 84 aniversario con su familia:

Juan Carlos I no prevé un regreso permanente a España, porque asume que no dejará Emiratos. Por un lado, le aconsejan en su entorno que conserve su nueva residencia fiscal fuera del país para evitarle nuevos problemas con Hacienda una vez que la Fiscalía, como él espera, dé por buena la regularización que practicó hace meses. Para continuar como no residente a efectos de la Agencia Tributaria no debe pasar más de seis meses al año en España.