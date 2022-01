Urdangarín y la infanta Cristina «interrumpen su relación matrimonial»

Tras las convulsas últimas semanas después de que se conociera el vínculo del ex duque de Palma con otra mujer, la relación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina vivía sus últimos momentos. A

Ambos de mutuo acuerdo han decidido «interrumpir su relación matrimonial» según asegura la ahora expareja en un comunicado remitido a la agencia EFE, en el que también han querido subrayar que su compromiso con sus cuatro hijos «permanece intacto».

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón han querido destacar en todo momento que aunque su relación acabe, siempre van a tener en común sus hijos y están realmente comprometidos con ellos.

Entrevistado por La Segunda Dosis el pasado 20 de enero, el periodista Juan Luis Galiacho ya explicó que Cristina conocía la situación:

Subrayó el periodista que esta noticia, desvía la atención del Rey Emérito y se centra en Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin.

«Tiene contrainteligencia, esta relación no es de ahora, se conocían desde diciembre ya que no se ocultaban, esta chica es muy normal, con dos niños y no quiere publicidad. No busca fama y quizá Urdangarin necesitaba tranquilidad, ya era extraño que al salir de la cárcel, ella no quisiera pasar todo el tiempo con su marido. Han elegido el momento determinado para decirlo y todo tiene un motivo».