Pilar Eyre augura un futuro muy diferente a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina

En el blog de Lecturas de Pilar Eyre explica “ El pobre Iñaki tiene difícil reinserción laboral . El chico de oro en la actualidad podría estar vinculado al Barça, por ejemplo, donde tan brillante carrera tuvo y tantas amistades forjó, o podría ser un empresario respetado, si no hubiera hecho caso de ciertos cantos de sirena…».

El colaborador de «Sálvame» Víctor Sandoval, el pasado 26 de enero, afirmó saber la identidad del novio que tenía la infanta Cristina antes de conocer a Urdangarín.

Víctor Sandoval aseguró que la hija del rey tuvo una relación con Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

«La prensa no se enteró porque pensaban que estaba con la hermana. Se veían en la casa de uno, en la casa del otro… Su hermana presentaba en Antena 3. Ella me contaba todo. Le dejó en cuanto conoció a Urdangarin. Igual le hubiera ido mejor si no lo hubiera dejado. Él se quedó destrozado. Estaba locamente enamorado.»