Monedero enloquece ante los piropos de Fernando Ónega a Juan Carlos I: “¡Vete un poco a la mierda!”

Juan Carlos Monedero está perdiendo la cabeza al observar el regreso triunfal de Juan Carlos I a España.

El cofundador de Podemos, que observa cómo caen en saco vacío todos sus ataques a la Casa Real, acabó enloqueciendo al escuchar los piropos de Fernando Ónega al Rey Emérito.

Durante su participación en el programa de Carlos Alsina, ‘Más de uno’ (Onda Cero), el periodista gallego reconoció que “confieso cierta emoción al tenerlo en mi tierra de la que salió como los viejos exiliados y emigrantes”.

A lo que agregó: “Pertenezco a la generación de la Transición y como he visto lo que hizo, me da pena tener que haber escrito que no hay perdón para él, que algunos políticos lo traten como un apestado y creo que la Corona no estará bien mientras no resuelva este cisma familiar”.