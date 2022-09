Cisma en Zarzuela: guerra abierta entre los Reyes y los Marichalar por culpa de Urdangarin

Este verano de 2022, el primero con cierta normalidad después de la pandemia, ha sido bastante tranquilo para la Casa y Familia Real. Los Reyes, sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y algunos de sus primos han disfrutado de sus tradicionales días de descanso en Palma de Mallorca y sin sobresalto alguno.

Lejos ha quedado el ‘maremoto’ que provocaba esta pasada primavera el regreso del rey emérito don Juan Carlos a España y su nada discreta reaparición en las regatas de Sanxenxo (Pontevedra), donde fue agasajado no solo por las autoridades locales sino también por una entusiasmada gente que quería transmitirle al Emérito todo su cariño y admiración, algo que no sentaba nada bien sobre todo en el entorno del Gobierno y más concretamente en La Moncloa y en particular a Pedro Sánchez.

Pero, tal y como al menos publica el portal Informalia, el verano no ha sido tan tranquilo en La Zarzuela. Según recuerda esta publicación “la polémica persigue a Froilán de Marichalar y Borbón a lo largo de su vida y su imagen molesta en determinados círculos familiares”.

Algo que no es nuevo pero ahora explica una fuente extraoficial del palacio de La Zarzuela a la citada publicación que “en palacio están hartos de los continuos embrollos en los que el hijo de la infanta Elena se ve salpicado. Nada que ver con Pablo Urdangarín, el primo que es todo un ejemplo de discreción y de responsabilidad”.

Según asegura el reseñado medio “nuestro confidente asegura que ‘en la balanza sale ganando por goleada Pablo. Su tío, el rey, le tiene en gran consideración. Aquí tampoco gusta el exagerado exhibicionismo de Victoria Federica. Su madre lo sabe, pero esa chica va a su aire y hace caso omiso a los consejos maternos. E igual sucede con su hermano Froilán, ninguno de los dos es consciente de la familia a la que pertenecen. Deberían ser más discretos’».

“Se rumoreaba que nuestro rey le ha comentado a su hermana Elena su malestar por algunos de los episodios públicos protagonizados por sus hijos. Ahora, nuestra fuente palaciega así lo corrobora: «Don Felipe y su esposa, doña Letizia, no comprenden los actos protagonizados por sus dos sobrinos, les molesta su actitud y preferirían que adoptaran perfiles menos mediáticos». Pero Vic y Pipe, como se conoce a los hermanos, están encantados con la vida que llevan y no se dejan influir por las sensatas recomendaciones de sus padres”, cuentan en Informalia.

Y concluyen esta información de la que nos hacemos eco en Periodista Digital explicando que “en este sentido, insistimos, el ejemplo a seguir sería el que nos dan los hijos de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín (siguen casados ante Dios y ante el juez). Jamás han dado que hablar, mantienen un perfil bajo, no se meten en líos y, además, demuestran una educación basada en la serenidad y el respeto”.