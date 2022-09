Cayetana Álvarez de Toledo pone a temblar a los republicanos: Su visionario mensaje sobre la princesa Leonor

Cayetana Álvarez de Toledo puso a temblar a los republicanos españoles.

En su entrevista con ‘El Español’, la diputada del Partido Popular aprovechó la llegada de Carlos III al trono británico para analizar la situación de la Monarquía española, donde lanzó un duro mensaje contra quienes sueñan con el final de la familiar real.

Tras dejar claro que “la monarquía en España, a mi juicio, representa unos valores intocables: el Estado de Derecho, la Constitución, la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley…”, la ‘popular’ reconoce que “nadie encarna mejor que Felipe VI los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad”.

La autora de ‘Políticamente indeseable’ incluso sale en defensa del rey emérito, a quien le han vuelto a llover las críticas en el marco del fallecimiento de la reina Isabel II: “Juan Carlos I contribuyó decisivamente a traer la Democracia. No ha hecho nada para destruirla. Quienes sí lo han hecho han sido los nacionalistas y los separatistas de la mano de la izquierda. Los presuntos republicanos destruyen los valores republicanos en España”.

En cuanto a las polémicas vinculadas con el emérito, Álvarez de Toledo dejó claro que “ese ‘tiro en el pie’ ya es sancionado por la opinión pública, pero eso no convierte a la institución monárquica en defectuosa ni a Felipe VI culpable de los errores de su padre”.

Para poner a temblar a los republicanos que aspiran a derrocar a la corona, la diputada les dejó un recadito en su entrevista con ‘El Español’: “La monarquía parlamentaria sobrevive: un rey abdicó y llegó otro extraordinario, que mantuvo el orden constitucional en Cataluña”.

A lo que agregó su previsión de un futuro brillante para las próximas generaciones: “Su hija [la princesa Leonor] va muy bien encaminada. No me inquieta la continuidad, lo que sí me preocupa es el asalto a la institucionalidad. Lo que falla es la política, no las instituciones”.

El “cobarde” González

Álvarez de Toledo no dejó pasar la oportunidad para sacudir a los barones del PSOE por su complicidad con los atropellos protagonizados por Pedro Sánchez.

“Van dando pellizcos de monja. De vez en cuando dicen algo en un canutazo, pero después callan, cómplices, en las ejecutivas. Felipe González también. Todos tendemos a mitificar el pasado. González fue un líder infinitamente mejor que el actual, pero calla de manera cómplice”, afirmó.

Al ser preguntada si ve “cobardía” en el expresidente del Gobierno, la ‘popular’ es contundente: “Sin duda alguna. Por supuesto”.