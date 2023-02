El libro ‘bomba’ del Rey Felipe indigna a Doña Letizia: secretos, novias, motes y otros líos

En su libro Los hombres de Felipe VI, el veterano periodista José Apezarena desvela secretos y anécdotas del rey, desde su infancia hasta la actualidad. Descubre Apezarena a un monarca bailarín, sus motes, amores, alegrías o sus penas. También se fija en la relación con su esposa, padres y hermanas. El autor está convencido de que «los españoles no conocen a don Felipe«.

Periodista Digital ha podido confirmar de fuentes próximas a Zarzuela que el libro, cuando el Rey ha cumplido 55 años, no ha sentado pero que nada bien ni al propio protagonista ni, sobre todo, a la Reina Letizia.

Y eso que el texto se ha escrito sin ánimo de ofender porque el autor cuenta que Felipe VI es un «rey clave para este país, por sus capacidades, su historia y su voluntad de hacer las cosas bien». Y añade: «Ese desconocimiento es un fallo. La Monarquía sigue siendo un factor de estabilidad, es importante para que las cosas vayan bien», recoge Informalia.

Señala Apezarena que el Rey está pagando un precio que no le corresponde: «Ahora mismo los dos reyes apenas mantienen contacto. Se hablan, no les queda más remedio, porque don Juan Carlos no quiere hacer nada que sea dañino para su hijo. Los dos tienen asuntos e intereses familiares comunes».

«En su infancia escolar», continúa nuestro interlocutor, «Felipe iba a clase muy corto de dinero y pedía préstamos a sus compañeros, que luego les devolvía cuando su padre le daba la paga», nos dice.

Intervenía en obras teatrales en su colegio. Con once años interpretó al comendador de la obra Peribáñez y el comendador de Ocaña, le gustaba mucho el teatro. «No lo hacía mal. El bastón que utilizó en la obra del comendador lo cogió del despacho de su padre». Esa capacidad de actuar sobre un escenario le vino muy bien para hablar en público.

A don Felipe «le gustaba ir a campamentos, pasear por la montaña, arriesgarse en lugares difíciles» y encontró en César Pérez de Tudela un buen entrenador. «La reina Sofía se acercaba a esos campamentos para ver cómo se desenvolvía su hijo».

En palacio contaban con un animal muy exótico, un guepardo que andaba suelto por los jardines: «Los visitantes se llevaban unos sustos tremendos. Y cuando creció hubo que encerrarle», desvela Apezarena.

El rey era un hombre más religioso de joven: «Ejercía de monaguillo en la capilla que hay en palacio. Recibió una educación religiosa bastante completa».

Habla el libro de los amigos peligrosos: «Me refiero al grupo de alumnos de su colegio que eran un poco gamberros e imprudentes. Tenían comportamientos un tanto vándalos», recuerda el biógrafo. «Alguno le traicionó años más tarde cuando comenzó a salir con Isabel Sartorius«, incide el autor, en referencia a quienes «se fueron de la lengua con los periodistas y filtraban los lugares donde tenían lugar las citas». Sartorius no era bienvenida en la familia real

Igual que ocurrió con Eva Sannum. «Fue presentándola a los españoles poco a poco, estaba convencido de que era una candidata para convertirse en reina, pero era extranjera, no tenía ni idea de la situación de España, no era católica, salió en unas fotos posando como modelo de lencería», enumera el autor como las causas del final de su relación.

Letizia no se relaciona con los amigos y los primos de su marido: «Desde el principio le cayeron regular algunos amigos de Felipe. De hecho, el rey se ha distanciado de ellos», indica el autor. «Letizia nunca oculta lo que piensa de la gente y si alguien no le cae bien lo dice. Y el rey le hace mucho caso». Apazarena desvela que en algunos círculos se refieren a la reina como «la ingobernable».

A lo largo de su vida, al Rey le han puesto varios apodos: «Le llamaban con el diminutivo de Flip, en la academia militar le apodaban ‘el cadete más’, porque siempre decía que era uno más, también Winston, por ser el más largo de los rubios».