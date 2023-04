Juergas, escándalos y bodas sorprendentes: la vida de los ‘número 2’ de las casas reales

Este 29 de abril de 2022 cumple 16 años la infanta Sofía, la número dos en la sucesión al trono de España.

Justo después de su hermana Leonor, Sofía sería la encargada de reinar si la tragedia se cebase con la Familia Real. Ellas son las dos únicas hijas de los Reyes de España, pero la lista de herederos sigue hacia adelante, aunque hoy nos centramos precisamente en ella, Sofía, la número dos.

La historia reciente nos demuestra que los segundones no tienen el peso político de sus hermanos y su vida no está tan protegida por los medios, de modo que estos secundarios de la realeza son los que de verdad interesan en la prensa del corazón y si no, que se lo digan a Harry, el duque de Sussex, segundo hijo de Carlos y Diana de Gales, que fue polémico desde su adolescencia y protagonizó algunos de los momentos más incómodos de la realeza británica.

En 2020 Harry protagonizó el culmen de su trayectoria al anunciar, junto a su mujer Meghan Markle, todo un escándalo sin precedentes que los convertía en la pareja más odiada del Reino Unido mientras salían pitando a Estados Unidos. Hoy ya no forman parte de la corona británica, y los medios aseguran que la relación entre Harry y su hermano William, heredero de Carlos III, no volverá a ser la de antes.

El periodista David González explica:

«No es la primera vez que esto se da en la Casa Real británica. Cuando Isabel II subió al trono con 26 años, la atención de la prensa se centró en su hermana pequeña, Margarita».

La historia no tiene desperdicio y el amor de la joven se convirtió en debate nacional. Aconsejamos visionar el vídeo para enterarse del asunto.

Y de la misma manera, los segundones en otras monarquías, como las nórdicas, tienen también sus historietas apasionantes para tirar del hilo. Un reportaje en vídeo interesantísimo de La Sala VIP de Periodista Digital.