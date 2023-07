Pilar Urbano desvela la llamada que Felipe VI le hizo la noche antes de casarse con Letizia

La escritora Pilar Urbano, que acaba de publicar un libro sobre el Procés (‘El alzamiento’), es una de las que más trabajos ha dedicado a investigar a la Casa Real. No sólo escribió las memorias al dictado de la Reina Sofía en dos libros (el segundo en 2008 generó gran polémica por las opiniones de la entonces consorte sobre el matrimonio gay), sino que contó la intrahistoria de la vuelta de la monarquía en dos volúmenes [El precio del trono (2011) y La gran desmemoria (2014)]. Libros llenos de polémicas que iban a tener una continuidad en un tercero. Sin embargo, este libro no tiene previsto que vea la luz.

«Tiene más de 3.000 páginas en mi ordenador, pero cuando el Rey abdicó yo le dije ‘señor, le voy hacer el mejor regalo’. El regalo era no publicar el libro, evidentemente. Lo hice porque el Rey estaba cambiando su vida. Acercándose de nuevo a la Reina, a sus nietos… La imagen de él estaba tan tocada que no hacía ningún favor porque ese libro ya entraba en la etapa de Marta Gayá y otras amigas», explicar Urbano en entrevista en Periodista Digital.

Pilar Urbano también cuenta en la charla con este periódico que ha ganado en los tribunales a Bárbara Rey a la que llamó «amante asalariada» y la charla telefónica que mantuvo con el entonces Príncipe de Asturias la noche antes de que este se casada con Letizia Ortiz.

«Yo llegué a mi casa a las diez de la noche y sonó el teléfono y oí la voz de Felipe VI: «¡Vaya horas de llegar a casa!». Él me desmintió una historia que llevaba días corriendo, que había dado un ultimatum a sus padres, asegurando que abdicaría si no le dejaban casarse con Letizia. Él aseguró que no había sido así. Había consultado con los presidentes del Gobiernos, sus hermanas las Infantas y sus padres. ‘Si mis padres se hubiesen opuesto habría renunciado’, me dijo. ‘¿Al trono?’, pregunté. «A Letizia, naturalmente», aclaró. Cuando le pregunté que para qué me contaba esto, él me dijo que para que lo administrase como yo considerase. En cuento colgué empecé a llamar a todos los medios».