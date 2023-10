Así será la fiesta privada de Leonor en El Pardo: ausencias, reencuentros incómodos y un cóctel sin etiqueta

El 31 de octubre culminará el mes más agitado de la Princesa de Asturias Leonor. El mismo día que alcanza la mayoría de edad la heredera al trono jurará la Constitución en una acto en la Cámara Baja en presencia de las principales autoridades del Estado. Será sólo la primera parte de un día lleno de emociones que continuará en el Palacio de Oriente de su padre le impondrá el Collar de la Orden de Carlos III y culminará con la fiesta privada y familiar en el Palacio de El Pardo.

En esa celebración si estarán la familia de su madre, los Ortiz Rocasolano y sus abuelos paternos los Reyes Eméritos Juan Carlos I y Sofía de Grecia cuya ausencia en la ceremonia de jura ha generado múltiples comentarios. El abuelo de Leonor ha viajado desde Abu Dabi, donde reside desde el verano de 2020, en compañía de su nieto mayor Froilán que también reside en el país árabe. Será así El Pardo, lugar de tan peculiares recuerdos para el anterior Jefe del Estado, el escenario del reencuentro entre padre e hijo, el rey emérito y el monarca en el trono, después de desencuentros por la actitud de Juan Carlos de Borbón.

Serán los abuelos paternos parte del centenar de invitado que acudirán a esta fiesta en El Pardo donde, según han informado en Fiesta de Telecinco, no estará, sin embargo, Victoria Federica. Según explicó Alexia Rivas en Fiesta, Victoria Federica no estaría invitada a esta celebración de carácter privado. Por eso, habría decidido viajar hasta la capital de Perú junto a otra gran amiga, Cayetana Rivera para ver esta corrida de Roca Rey. Sin embargo, otras fuentes aseguran que, a pesar de la invitación, ella ha preferido viajar hasta Lima para no perderse la corrida de su amigo Roca Rey.

Tampoco está claro si acudirá la prima por parte de los Ortiz Rocasolano, la mediática Carla Vigo. Aunque, Amor Romeira, íntima amiga de la aspirante a actriz, aseguró en el citado programa Fiesta que Carla sí que no había sido invitada a la celebración. La joven madrileña ni ha confirmado ni desmentido.

«Un cóctel sencillo»

Según ha contado Carmen Duerto en El Debate la celebración en el palacio de El Pardo «será un cóctel, el típico pica pica con música y muchos corrillos. A los invitados se les ha pedido que vistantraje de cóctel las damas y traje oscuro los caballeros». «Y debe de ser una celebración de etiqueta sencilla porque tanto Lorenzo Caprile como Teresa Helbig, dos habituales de los mejores roperos de las damas de este país, me han adelantado que nadie les ha pedido que les diseñe un traje para esa fiesta privada en El Pardo y también he podido saber que a estas alturas algunos miembros de la familia no saben qué regalarle a la homenajeada», añade.

Apunta además al futuro inmediato de Juan Carlos I. Ya que Duerto afirma que «a eso de las once de la noche, como haría la Cenicienta canaria, el abuelo de la Heredera, Don Juan Carlos pondrá rumbo a Inglaterra». «Esa noche al menos no dormirá en suelo español y eso que los fotógrafos llevan una semana haciendo guardia en la casa de la Infanta Margarita, con la esperanza de que el Rey Juan Carlos aparezca por allí, pero eso parece ser que no ocurrirá», remata la periodista.