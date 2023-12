Así fue la gran bronca entre los Reyes, Felipe y Letizia: «Se bajó del coche y se fue»

María Eugenia Yagüe, una de las principales cronistas sociales del país, se pronuncia en ‘La sala VIP de PD’ sobre la escandalera en torno a las publicaciones en redes sociales de Jaime del Burgo sobre su presunta relación con la Reina Letizia y el libro de Jaime Peñafiel sobre el asunto. La periodista afirma lo siguiente:

«Jaime da opiniones y sentimientos y en eso hay que tomar distancia. Pero luego Jaime del Burgo da datos y el que autoriza a Peñafiel a contarlos. Admiro a Jaime [Peñafiel], escribe muy bien, es un periodista con una recorrido impresionante y todo lo que escriba yo lo respeto muchísimo, pero con los sentimientos y opiniones hay que tomar distancia. Pero los datos de Jaime del Burgo, lo siento, pero me los creo»

«Que no ha sido un matrimonio color de rosa como se empeña la prensa en contar, es verdad», explica sobre la unión entre Felipe VI y Letizia Ortiz. «Alguien de Casa Real me contó que hace cuatro o cinco años que los Reyes venían de algún acto y la discusión fue tan fuerte que uno de ellos, no recuerdo quién, se bajó del coche y se fue al de los escoltas. Supongo que fue Letizia. Jaime del Burgo dice que ha intentado que no discutan delante de sus hijas»», añade.

María Eugenia Yagüe deja una pregunta inquietante:

«Yo todo me lo creo, pero me gustaría saber cuándo se rompió presuntamente esa magia y esa cercanía tan impresionante en la que había amor, responsabilidad, un proyecto común… ¿Cuándo ser rompió eso? Me gustaría que se lo preguntáramos a Jaime Peñafiel, yo se lo hice y me dijo que no lo sabía»

Los líos de los Medinaceli

María Eugenia Yagüe visitó ‘La sala VIP de PD’ para presentar su libro Los Medinaceli; nobleza y escándalos (Editorial La Esfera de los libros), en el que repasa la trayectoria de una de las casas nobiliarias más importantes de Castilla centrándose en su último siglo. Un periodo marcado especialmente por el paso por prisión de Rafael Medina, Duque de Feria, condenado por el secuestro de una niña de seis años. Un aristócrata que saltó a las páginas del corazón gracias a su matrimonio con la modelo Naty Abascal.