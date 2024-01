Jaime Peñafiel cuenta el motivo por el que calla mucha información sobre Letizia y Jaime del Burgo: «De la parte íntima…»

En Periodista Digital acudimos decidos a la casa de Jaime Peñafiel, histórico periodista especializado en Casa Real. El tema no podía ser otro que su tremendamente polémico último libro Letizia y yo’ (Ed. Almuzara), en el que narra abiertamente la relación sentimental de la Reina de España con su excuñado Jaime del Burgo.

Ya contamos en Periodista Digital todo sobre esta entrevista emitida en nuestro canal de La sala VIP de PD, e incluso hemos troceado alguna de las partes más jugosas, pero ahora nos centramos en otra: Peñafiel explica por qué calla mucha de la información que tiene sobre esta relación antigua entre Letizia y Jaime del Burgo:

«Nadie me callará, porque yo sé lo que me tengo que callar y lo que no tengo que decir».

«Mis conversaciones con Jaime del Burgo están resumidas en el libro pero solo el 1%… Yo no he vuelto a tener contacto con él pero se ha quejado de que yo solo he utilizado muy poco. Por algo será… Hay cosas de la intimidad en las que no entro, porque yo valgo más por lo que callo. El límite de la intimidad de la pareja no se puede traspasar».

«Letizia ha roto la Familia Real»

En otro de los capítulos entresacados de la entrevista, abordamos la parte mollar de la temática:

«Letizia ha roto la Familia: se enfrentó con sus excuñadas y se enfrentó con su suegro. Y todo eso Letizia no lo ha olvidado. A todos los que no eran del núcleo familiar (salvo su madre), los ha apartado».

«Aquel incidente de Palma de Mallorca que fue público y directo de Letizia contra Sofía… ¿Qué sentimiento podría tener Letizia contra ella? Letizia ese día restaba revirada, y el único que defendió a Sofía ese día fue don Juan Carlos, que dijo ‘esto no se puede tolerar'».

Recuerden en este punto aquel pasaje tan comentado en el panorama patrio según el cual Del Burgo, teóricamente, reproducía un mensaje privado enviado por la consorte:

«Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya».

«Lo empecé a escribir como una biografía y me encontré a Jaime del Burgo que había sido el gran amor de Letizia y yo sólo he utilizado el 1% de lo que me contó porque hay cosas que pertenecen a la intimidad más íntima en la que no entro«, nos contó el veterano periodista y escritor granadino sobre el citado y polémico libro.

El silencio en los medios españoles

Desde que el escándalo saltara en el libro y, sobre todo, a través de la citada publicación en X (antes Twitter) de Jaime del Burgo, la prensa europea se ha encargado de recoger el asunto. Medios como ‘The Times’ en Reino Unido o ‘Paris-Match’ en Francia han llevado sus portadas el asunto. Sin embargo, no ha pasado lo mismo en nuestro país donde se ha impuesto una especie de silencio sobre el tema y sobre el propio libro de Jaime Peñafiel.

Así lo describió el propio escritor:

La prensa española es muy cortesana y no ha habido una orden superior, es que la prensa es así. Soy independiente y decidí escribir un libro respetuoso y honesto. […] Toda la prensa mundial, hasta en Australia, se han hecho eco y en España hay silencio. A veces la prensa española me decepciona. Se practica la autocensura, que es la peor de las censuras. En Dinamarca, después de que su príncipe tuviera una aventura con una española [se refiere al escándalo de Genoveva Casanova], la prensa danesa se volcó. Algo parecido ocurre con la prensa sueca o la británica. Aquí, en cambio silencio total.

Según Jaime Peñafiel el silencio se ha impuesto incluso en el periódico en el que trabaja, El Mundo. «Han decidido no tocar el tema por un falso respeto», explicó sin ocultar su decepción.

A pesar del silencio impuesto, o precisamente, gracias a él, el libro ha agotado su primera edición.