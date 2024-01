Sorpresa e indignación ante la extraña portada de ‘¡Hola!’: Varios periodistas acusan a Juan Carlos I de filtrarla

La revista ¡Hola! sorprendió con su portada del miércoles 10 de enero de 2024.

Todo el mundo esperaba que la revista del saludo optara por una cubierta protagonizada por la Princesa Leonor tras protagonizar por primera vez la Pascual Militar del 6 de enero de 2024. Una estampa que cuadra perfectamente con la línea de defensa de la Corona habitual de la publicación.

La apuesta de ¡Hola! fue, sin embargo, dar imágenes exclusivas del fiestón en Abu Dabi de Juan Carlos I por su 86 cumpleaños. Las imágenes institucionales de los Reyes y la Princesa quedaron relegadas a las páginas interior.

El amplio reportaje de la revista rosa nos mostraba a los invitados, aunque curiosamente en los pies de fotos, tradicionalmente tan precisos en la publicación, apenas nos da nombres aunque es fácil distinguir a personalidades como el empresario Blas Herrero.

En la foto de portada el Emérito se ve rodeado por sus dos hijas (Elena y Cristina) y parte de sus nietos. No todos asistieron. El exmonarca blande un sable con el pretende cortar una tarta de fondant con su escudo de armas. Cualquiera con mala intención podría sacar una lectura fácil: el que fuera Rey destrozando a espadazos su escudo y su legado.

¿Por qué ha publicado ¡Hola! una portada que no ha debido gustar nada en Zarzuela? Obviamente era un scoop periodístico de primer orden pero, a nadie se le escapa que a el Emérito le encanta contraprogramar a la monarquía actual. Ya lo hizo cuando en la primera visita de su nieta Leonor a España durante el internado en Gales ésta acudió a visitar junto a su madre la Reina Letizia y su hermana la Infanta Sofía un centro de refugiados ucranianos en Madrid. Mientras, don Juan Carlos publicaba una foto con el resto de sus nietos. Foto que era un montaje cutre ya que el editor había hecho desaparecer a Pablo Urdangarin una de sus musculadas extremidades inferiores.

Con respecto a esta portada varios periodistas han mostrado su opinión sobre una exclusiva que ha opacado la primera Pascua Militar de la Princesa de Asturias tras jurar la Constitución. Para Pilar Eyre el scoop tendría la mano (y el bolsillo) del Emérito detrás:

No tengo pruebas, pero no me extrañaría que fuera cierto, porque yo recuerdo que poco antes de la boda de Letizia y Felipe hubo una reunión familiar y salieron las fotos en exclusiva a ¡Hola! y se dijo que había sido Letizia por sus contactos con periodistas. Fue la primera infamia e injuria contra ella porque una persona que trabajaba en la revista me dijo que quién las filtró fue Juan Carlos y que cobró por ellas.