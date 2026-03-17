El Rey Felipe VI, en línea con Sánchez, asume la ‘Leyenda Negra’ y reconoce ante el embajador de México «muchos abusos» durante la Conquista de América

Sin necesidad.

Jugando con fuego y mientras flota la sospecha de que todo lo hace para complacer al socialista Pedro Sánchez.

Felipe VI ha dado un paso inesperado.

En una conversación informal con el embajador de México, Quirino Ordaz, el rey reconoció que existieron «mucho abuso» y dilemas éticos durante la Conquista de América.

Este hecho tuvo lugar el 16 de marzo de 2026, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con motivo de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena.

El monarca se presentó a la muestra sin previo aviso.

Durante su intervención, discutió las directrices establecidas por los Reyes Católicos y las Leyes de Indias, que tenían como objetivo proteger a los pueblos indígenas.

Sin embargo, también admitió que la realidad no siempre se ajustó a esas normativas. «Hay mucho, mucho abuso», comentó. Agregó que es esencial entender la historia dentro de su contexto y evitar un presentismo moral, para así aprender lecciones y valorar mejor la relación entre España y México.

Este gesto llega en un periodo de deshielo en las relaciones diplomáticas. Desde 2019, México ha solicitado perdón por los abusos cometidos.

Andrés Manuel López Obrador se dirigió al rey mediante una carta, aunque no hubo respuesta pública por parte de la Casa Real. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitarlo a su ceremonia de toma de posesión en octubre de 2024, y España tampoco envió a ningún representante. En noviembre de 2025, el ministro José Manuel Albares expresó su pesar por el «dolor e injusticia».

Reacciones encontradas

La declaración ha generado reacciones variadas. Algunos sectores critican que Felipe VI se alinee con la denominada Leyenda Negra, promovida históricamente por Reino Unido y Holanda. Consideran que es un error asumir abusos sin matizar adecuadamente el contexto histórico.

Eduardo Inda , desde Periodista Digital, califica al rey como «tibio y diletante». Le reprocha no haber mencionado a las 237 víctimas de un reciente funeral de Estado, que él considera manipulado por el Gobierno de Sánchez y la «Brunete Pedrete».

, desde Periodista Digital, califica al rey como «tibio y diletante». Le reprocha no haber mencionado a las de un reciente funeral de Estado, que él considera manipulado por el Gobierno de y la «Brunete Pedrete». El eurodiputado de Vox Hermann Terstch expresa su «estupor». Acusa al rey de adherirse a posturas antiespañolas.

Por otro lado, hay quienes ven contradicciones en este análisis. Sostienen que España no colonizó en el mismo sentido que Inglaterra; trasladó instituciones a través de virreinatos y fomentó el mestizaje. Además, fundó universidades tempranas, como la Real y Pontificia de México bajo el reinado de Felipe II.

Un recordatorio del historiador William Prescott: los aztecas realizaban sacrificios humanos anuales que ascendían a 20.000 víctimas. Hernán Cortés logró su victoria con aliados indígenas como los tlatelolcas y totonacas. Las ciudades mexicanas que hoy son Patrimonio de la Humanidad fueron erigidas gracias al esfuerzo español.

Contexto histórico y diplomático

La exposición fortalece los vínculos culturales entre ambos países. Presenta 250 piezas prehispánicas, muchas nunca antes vistas fuera de México, resaltando el papel fundamental de las mujeres en las culturas indígenas. Felipe VI elogió la muestra: «México es producto de todas ellas, incluso del encuentro con españoles».

Entre los acompañantes se encontraban el director de AECID Antón Leis García , el catedrático Andrés Ciudad , y la directora del museo Isabel Izquierdo .

, el catedrático , y la directora del museo . Piezas clave incluyen guerrera águila de Tehuacán, sacerdotisa de Palenque y joven de Amajac.

En 2025, México celebrará a las mujeres indígenas. La exposición estará abierta hasta el 22 de marzo y precede a la Cumbre Iberoamericana programada para noviembre de 2026, donde estará presente Sheinbaum.

Lee el detalle completo en OK Diario sobre el reconocimiento de Felipe VI a los abusos en el descubrimiento de América.

Sheinbaum aprecia gestos como los del ministro Albares, afirmando que pedir perdón engrandece. Sin embargo, persiste un debate crucial: ¿deben asumir la Leyenda Negra o reivindicar lo positivo del legado español en América?

España y México miran hacia adelante. La historia compartida exige encontrar un equilibrio entre los abusos reales ocurridos y los valiosos aportes que perduran hasta nuestros días.