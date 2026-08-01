El Rey, indignado por la invasión en Ceuta, exige al Gobierno Sánchez que se ponga las pilas y evite que semejante vergüenza se repita

Menudo palo.

Y bastante inédito por cierto, porque durante años lo habitual en la Monarquía española es la sonrisa betaífica y el abrazo al progre.

Un mensaje de la Casa Real hecho público este sábado, 1 de agosta de 2026, ha roto con el tono habitualmente contenido de Felipe VI en los asuntos de gestión gubernamental.

El Rey ha calificado de «graves» los incidentes vividos en la frontera de Ceuta —y, en menor medida, en la de Melilla— y ha expresado su «preocupación e indignación» por la llegada masiva de inmigrantes registrada el jueves a través de la frontera con Marruecos. «El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse», ha afirmado el jefe del Estado en el comunicado.

El monarca ha informado de que, “a lo largo de estos días”, ha mantenido contacto con Sánchez; con los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente; y con el líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“A todos les ha transmitido palabras de ánimo y firmeza”. “El Rey cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España”. “El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse”.

Eliminando la farfolla diplomática y palaciega inevitable en estos mensajes y leyendo entre líneas, la conclusión es evidente: El Rey de España exige al Gobierno Sánchez que se ponga las pilas y evite que semejante vergüenza se repita.

Un comunicado inusualmente contundente para los estándares de la Zarzuela

La Casa Real no suele emitir valoraciones tan directas sobre crisis en curso, y menos aún con un término tan cargado como «indignación». El mensaje no se limita a transmitir cercanía institucional: exige explícitamente que se adopten «todas las medidas» necesarias y reclama que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las ciudades autónomas, en un lenguaje que varios analistas de la Casa Real han descrito como impropio del registro que el monarca suele reservar para estos episodios. El Rey, que sigue los acontecimientos desde Palma, ha insistido en la necesidad de que las instituciones transmitan «de forma unida, clara y determinante» el «apoyo y cariño del resto de España» a las poblaciones de Ceuta y Melilla, un llamamiento a la cohesión que contrasta con la falta de una respuesta igualmente unívoca por parte del propio Ejecutivo.

Contactos con Sánchez, Feijóo y los presidentes autonómicos

Según ha informado la propia Casa Real, el Rey se ha mantenido en contacto con los presidentes de las dos ciudades autónomas, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —con quien se reunió el miércoles, antes de que la crisis se disparara— y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha trasladado «palabras de ánimo y firmeza». El gesto de dirigirse por igual a Gobierno y oposición encaja con el papel arbitral que la Constitución reserva a la Corona, pero la dureza del término «indignación» —dirigido, cuando menos, a la gestión de los hechos— no ha pasado inadvertida en un momento en el que el propio Ejecutivo se resiste a calificar la crisis con la misma contundencia: horas antes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía desde Ceuta que la situación se había revertido «en 24 horas» y que Marruecos «no es una amenaza para España, sino un socio fiable».

Un contraste con el tono habitualmente medido de la institución

Quienes siguen de cerca la actividad institucional de la Corona coinciden en que el Rey ha mantenido, a lo largo de la legislatura, una relación pública marcada por la cautela y la distancia protocolaria con los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez, evitando pronunciamientos que pudieran leerse como un juicio sobre la acción del Ejecutivo, incluso en episodios especialmente tensos para la propia Corona. El comunicado de este sábado, por el contrario, combina una palabra tan poco habitual en el vocabulario institucional como «indignación» con una exigencia expresa de que «el Estado» —no solo las autoridades locales— actúe para que los hechos «no vuelvan a repetirse»: una fórmula que, sin nombrar al Gobierno, sitúa la responsabilidad de lo ocurrido donde constitucionalmente corresponde. El resultado es un mensaje que, leído junto al resto de comunicados de la Zarzuela de los últimos años, resulta llamativo por su firmeza.

Mientras Marlaska insiste en que la crisis está superada y Sánchez traslada la disputa a Bruselas —con una carta a Ursula von der Leyen en la que tacha de «egoístas» a los gobiernos europeos críticos con España—, el mensaje del Rey queda como el pronunciamiento institucional más duro emitido hasta ahora sobre lo sucedido en la frontera sur: un aviso, en el lenguaje comedido que le es propio a la Corona, de que algo se ha roto en Ceuta que ni el Gobierno ni el silencio habitual de la Zarzuela pueden ya disimular.