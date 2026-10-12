Felipe VI refuerza la presencia de la Corona en Cataluña con una visita al monasterio de Poblet

El Rey Felipe VI volverá a situar a Cataluña en su agenda institucional este jueves, 15 de octubre, con su presencia en el Real Monasterio de Santa María de Poblet, en la provincia de Tarragona. El monarca presidirá la reunión del Patronato de esta histórica institución, en un acto que reunirá a representantes de las principales administraciones y responsables del monasterio.

La cita tendrá lugar en el propio recinto monástico, ubicado en el municipio de Vimbodí i Poblet, y contará con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el abad de Poblet, Rafael Barruè, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, además de otros representantes institucionales y miembros del Patronato.

La reunión sitúa de nuevo al jefe del Estado en un escenario de especial relevancia histórica y cultural para Cataluña, en una semana marcada por una intensa agenda institucional de la Casa Real. La presencia de Felipe VI en Poblet se enmarca en sus responsabilidades vinculadas a la conservación y promoción de uno de los conjuntos monásticos más destacados del patrimonio histórico español.

Un monasterio con casi nueve siglos de historia

El Real Monasterio de Santa María de Poblet es uno de los grandes referentes del patrimonio monumental catalán. Fundado en 1150 y perteneciente a la orden del Císter, el cenobio destaca por su arquitectura, su relevancia histórica y su vinculación con la historia de la Corona de Aragón.

El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que subraya su valor cultural y la importancia de preservar sus instalaciones y dependencias históricas. Su conservación, mantenimiento, restauración y promoción cultural constituyen las principales funciones del Patronato, del que Felipe VI ostenta la Presidencia de Honor.

La institución cuenta con la participación de las administraciones públicas y desempeña un papel fundamental en la protección de este legado histórico. La reunión permitirá congregar a sus responsables y a distintas autoridades en el propio monasterio, aunque no se ha difundido públicamente el detalle de los asuntos concretos que se abordarán durante el encuentro.

La última visita de Felipe VI y Letizia a Poblet

La última visita de Felipe VI al monasterio tuvo lugar el 20 de julio de 2020, cuando acudió acompañado por la Reina Letizia en el marco de la gira que los Reyes realizaron por las comunidades autónomas tras la pandemia de la covid-19.

Durante aquella jornada, los monarcas recorrieron las instalaciones del cenobio y conocieron distintos espacios del conjunto monástico. La visita contó con el acompañamiento de miembros de la comunidad religiosa, en un desplazamiento que combinó la agenda institucional con el reconocimiento del patrimonio histórico catalán.

El regreso del Rey a Poblet este jueves tendrá, en esta ocasión, un carácter centrado en la actividad del Patronato y en las responsabilidades de la institución encargada de velar por la conservación del recinto.

Una jornada que terminará en Barcelona con el Premio Planeta

La visita a Poblet será solo una parte de la agenda de Felipe VI para el jueves. Por la noche, el monarca se desplazará a Barcelona junto a la Reina Letizia para presidir la ceremonia de entrega de la 75.ª edición del Premio Planeta de Novela.

El galardón, dotado con un millón de euros para la obra ganadora, celebrará una nueva edición en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Según la organización, el certamen ha alcanzado este año una participación histórica, con 1.424 originales procedentes de distintos lugares del mundo.

De esta manera, la jornada del jueves combinará dos citas de distinto carácter: la reunión institucional en uno de los principales monumentos históricos de Cataluña y una de las grandes convocatorias culturales del calendario literario español.

La doble presencia de Felipe VI en Tarragona y Barcelona volverá a situar a Cataluña en el centro de la agenda de la Corona, con el patrimonio histórico y la cultura como protagonistas de una jornada que reunirá a representantes institucionales de diferentes ámbitos.