Otra mentira: El jefe de gabinete de Sánchez falseó su currículum y la George Washington dice que nunca estudió allí

Si a algo se parecen el Gobierno Sánchez y La Moncloa estos día es a Sodoma y Gomorra. No se lo tomen a mal, porque no hablamos de orgias, pecados nefandos ni cosas sexuales raras. Nos referimos a su enorme parecido 'moral' con las dos ciudades pecadoras.

En el capítulo 18 del Libro del Génesis; se cuenta que la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra estaba llegando a su cima, tanto que era necesaria una intervención de Dios -'Yahvé' o 'Jehová' en el texto original- para realizar un gran acto de justicia y frenar el mal destruyendo ambas ciudades.

Aquí interviene Abraham que le pide que las perdone, porque se va a llevar por delante a justos por pecadores. Y Yahvé, comprensivo, se muestra dispuesto a hacerlo, si el profeta encuentra 50 hombres justos. Pues ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10 hombres justos encontró Abraham y Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por el fuego.

Contamos todo esto, porque da la impresión de que en el Gobierno Sánchez y La Moncloa no hay ya ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10 que no hayan copiado, plagiado, trampeado o mentido.

Iván Redondo, el gurú político del presidente de Pedro Sánchez, no cursó en la Universidad George Washington la especialización en “Dirección en campañas electorales” de la que ha presumido en su currículum hasta su nombramiento como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Fundador de Redondo&Asociados, Iván Redondo (San Sebastián, 1981) llegó hace meses a Moncloa después de haberse convertido en uno de los consultores políticos de mayor éxito de España, tanto por su carrera profesional (de su mano llegó José Antonio Monago a la presidencia de la Junta de Extremadura, una región hasta entonces inaccesible para el PP) como por su presencia habitual en los medios de comunicación, donde ha colaborado como analista político.

En el currículum que durante años ha estado publicado en la web de Redondo&Asociados, se lee que su fundador es “Licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto, está especializado en Información Económica por la Universidad Complutense de Madrid y en Dirección de campañas electorales por la Universidad George Washington“.

Cuando el pasado 7 de junio Moncloa anunció su nombramiento como director del Gabinete de Pedro Sánchez, su formación académica se encogió de forma repentina: Redondo ya no estaba especializado en “Dirección de campañas electorales por la Universidad George Washington”.

En el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, la formación académica del gurú de Sánchez en Moncloa ha quedado reducida a la licenciatura en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto y a la especialización en Información Económica por la Universidad Complutense.

Ni rastro de su paso por la norteamericana George Washington University (GWU).

No se trata de un error. Tampoco de un despiste. El periodista Agustín de Grado de okdiario ha comprobado no sólo que el jefe de Gabinete de Sánchez no cursó ninguna especialización en “Dirección de campañas electorales” en la GWU o un grado similar, sino que la universidad norteamericana no tiene constancia de que Iván Redondo pasara siquiera por sus aulas.

