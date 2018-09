Los empleados de La Zarzuela estallan contra doña Letizia y hacen “huelga” en Palacio

Las relaciones nunca fueron buenas no ya cuando doña Letizia adquirió el reinado tras la abdicación de Don Juan Carlos sino desde que entrara en Palacio siendo Princesa de Asturias: los empleados de La Zarzuela no tragan a la Reina y las tensiones y los choques se han venido produciendo casi a diario porque ella, recién entrada a la Familia Real, despreciaba cualquier tipo de consejo no ya del personal de Palacio sino incluso los de la Reina Sofía que en esos primeros meses era la encargada de "guiar" a la Princesa que no provenía de familia aristocrática.

Al principio solo eran "encontronazos" pero la situación se ha agravado en los últimos meses y es tan delicada que tiene alarmada a la Casa Real y a sus responsables. Según han indicado a Periodista Digital fuentes conocedoras del caso, la situación en La Zarzuela es insostenible. Los empleados de Palacio han pasado de la frialdad con el trato doña Letizia al vacío más absoluto. Un vacío que incluso está al límite de la indisciplina y podría incluso catalogarse como de "huelga" para con las indicaciones que proceden directamente de la Monarca consorte.(El encuentro secreto entre el Rey Felipe y la Infanta Cristina hunde a doña Letizia)

Todo esta situación viene provocada por el trato "distante, exigente, frío e injusto" que tiene con ellos la Reina Letizia, al menos según la versión que han explicado a PD fuentes próximas a los trabajadores. Una triste realidad que ha sido más evidente las últimas semanas después de los problemas que han golpeado a las relaciones personales entre Letizia Ortiz y su marido el Rey Felipe VI. El carácter de doña Letizia ha empeorado y ello ha producido más roces con el personal de La Zarzuela. (Casa Real, harta de Doña Letizia tras otro incidente: pelea con la prima del Rey Felipe).

Precisamente, según apuntan las mismas fuentes a Periodista Digital, el Rey Felipe ha tratado de mediar en el conflicto entre los empleados y su esposa aunque no ha tenido éxito alguno. Los trabajadores de la Casa Real evitan a la Reina y la tensión es el denominador común en las dependencias del Palacio. Lo más dramático del asunto es que los ánimos lejos de calmarse van cada día a peor.