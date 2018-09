Un titubeante Pedro Duque se hace un 'Infanta Cristina' y se hunde en un agujero negro por su trampa fiscal

Pedro Duque se ha marcado este 27 de septiembre de 2018 un 'Infanta Cristina'.--Pedro Sánchez monta un circo y le crecen los enanos: Pedro Duque la lía eludiendo cuatro impuestos--

El ministro, con rostro desencajado y muy titubeante, señalaba tras una exposición inicial que:

No tengo mucho más que decir en esta declaración inicial. No sé si tenéis alguna pregunta... esperando que no sean cosas muy personales, por favor.

Sobre la sociedad explicó que:

Cuando lo hicimos nos dijeron que pusiéramos las dos casas en la sociedad. Pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. En su momento estaba promocionado y es absolutamente legal. Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales.

Asegura que el presidente está al corriente del asunto y que no tiene duda alguna sobre su honorabilidad:

He hablado con el presidente y le he explicado que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo. Él me ha dado todo su apoyo.

Asegura que pese a todo lo que se ha contado no ha cometido ninguna ilegalidad:

He sido absolutamente escrupuloso en no facturar ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona. Todo el mundo puede tener una sociedad. Es una cosa legal y personal. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que le corresponden como persona. Eso no lo he hecho

E insiste en que no tiene problema alguno con el fisco:

No tengo ninguna investigación ni ningún requerimiento de Hacienda.

Y al final le pasó la pelota al contable, como hubiese hecho la Infanta Cristina in better times:

La casa ya era nuestra cuando constituimos la sociedad. El contable ha presentado las cuentas todos los años. La sociedad solo tuvo ingresos los años en los que estuvo de alquiler alguna de las viviendas. Entiendo que no se elude ningún impuesto. Todos los impuestos que teníamos que pagar los hemos presentado y los hemos pagado.

El economista Gonzalo Bernardos no tenía ninguna duda cuando Antonio García Ferreras le ha preguntado en laSexta nada más terminar la comparecencia del aún ministro:

Acaba de hacer un infanta Cristina. Es curioso que no se enterase de nada cuando en Europa todo el mundo monta sociedades para eludir impuestos. Cuando tú tributas como empresa tributas menos que como persona física. Puede ser legal, pero éticamente quizás no es adecuado.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital. @juanvelarde72